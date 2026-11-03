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Tata Motors completó la liquidación inicial de la oferta pública de adquisición sobre la compañía italiana Iveco Group y, a través de una subsidiaria, pasó a controlar aproximadamente el 89,42% de su capital social ordinario. El cambio de control fue informado al mercado argentino por CNH Industrial Capital Argentina.

La operación había sido anunciada en agosto de 2025 por €3800 millones y contempló la adquisición de Iveco Group, con excepción de su división de Defensa. La oferta fue de €14,10 por acción .

Ahora, con la primera liquidación de la oferta concretada, Tata Motors incorpora a su negocio de vehículos comerciales una plataforma industrial con presencia en Europa y América Latina.

El grupo combinado tendrá presencia en más de 130 países, ventas de unas 590.000 unidades y una facturación cercana a los €21.000 millones.

La nueva compañía contará con 27 plantas industriales, 25 centros de investigación y desarrollo y una red de aproximadamente 9300 centros de ventas y servicios . Se ubicará como el cuarto fabricante mundial de vehículos comerciales, según los datos difundidos con el cierre de la operación.

Mientras que Tata Motors tiene una fuerte posición en Indi a y en mercados de Asia, Medio Oriente y África , Iveco aporta una presencia consolidada en Europa y América Latina . La adquisición apunta a aprovechar esa complementariedad para ganar escala y ampliar mercados.

El impacto de la operación en la Argentina

La operación global con Tata Motors encuentra a Iveco Group con una estrategia activa de inversión en la Argentina.

En febrero de este año, anunció que comenzaría a producir en Córdoba el S-Way 480, hasta entonces importado desde Brasil. El proyecto demandó €10 millones y apunta no solo a abastecer el mercado local sino también a utilizar la planta como plataforma de exportación regional.

El proyecto tiene además impacto sobre la cadena de proveedores. Unos 500 proveedores trabajan actualmente con Iveco en el país y la fabricación local del S-Way permitirá profundizar esa integración. El modelo incorpora tecnología Euro VI y está destinado al transporte de larga distancia y cargas peligrosas.

La apuesta industrial se suma al plan regional de u$s 200 millones que Iveco destinó a sus operaciones de la Argentina y Brasil. En Córdoba, ese programa permitió comenzar a fabricar tres motores a GNC, de los cuales alrededor del 75% se exporta a Brasil.

La compañía también había analizado la posibilidad de exportar motores diésel producidos en la Argentina hacia Estados Unidos.

Iveco lanzó el nuevo camión pesado s-way en su histórica planta de Córdoba. Foto: Roxana Toral Reyes / El Cronista.

La planta de Ferreyra es la única fábrica de vehículos pesados de la compañía en el país y abastece tanto la demanda local como proyectos de exportación. La empresa viene siguiendo de cerca, además, la evolución del agro, la minería y el petróleo y el gas, tres sectores que traccionan buena parte de la demanda de camiones.