Inversión de u$s 500 millones de Chevron en Vaca Muerta

Chevron invertirá u$s 500 millones en Vaca Muerta. Así lo informó el Ministerio de Economía, luego de una reunión a última hora del viernes, en la que los máximos ejecutivos de la estadounidense en el país le anunciaron el desembolso a Sergio Massa y a la Secretaria de Energía, Flavia Royón.

En el encuentro, desarrollado en el Palacio de Hacienda, Chevron develó su inversión para desarrollar el área El Trapial, en la provincia de Neuquén.

" En ese marco, Chevron, operadora y titular desde hace más de un año de dicha área, perteneciente a la Cuenca Neuquina, recibió el compromiso del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, de incluir a El Trapial en el decreto 929/2013, que brinda derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en los proyectos alcanzados, con una alícuota del 0% de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables ", difundió la cartera que encabeza Massa.

Agregó que los ejecutivos de Chevron detallaron que la inversión será ingresada a la Argentina antes de julio próximo, un dato central para la estrategia del Gobierno, de procurar ingresos de dólares que refuercen las reservas del Banco Central.

A través de su cuenta de Twitter, el propio Massa precisó que u$s 300 millones entrarán la semana próxima y que, "según el estado de avance de la inversión, podrán sumarse otros u$s 200 millones, totalizando u$s 500 millones este año".

Acordamos con la empresa @Chevron avanzar en un programa de inversiones.



La semana que viene ingresarán 300 millones de dólares para desarrollar El Trapial y según el estado de avance de la inversión, podrán sumarse otros 200 millones, totalizando 500 millones de dólares este... pic.twitter.com/9nQMNmUP9f — Sergio Massa (@SergioMassa) June 10, 2023

El anuncio de Chevron se produce en un momento de expansión de Vaca Muerta. En mayo, la formación registró 1308 etapas de fractura, un crecimiento del 12% contra abril e interanual del 11%. fue el segundo mejor registro mensual, detrás de agosto de 2022, según relevó la consultora NCS Multistage.

Chevron, a su vez, es uno de los más tempranos inversores en la formación, segunda reserva de gas no convencional del mundo de gas y cuarta de petróleo. En septiembre de 2012, la estadounidense celebró un memorándum de entendimiento (MOU) con YPF, apenas cinco meses después de la expropiación a Repsol.

Ese MOU, luego, evolucionó en un acuerdo firmado a mediados de 2013, cuyas condiciones, luego, terminaron siendo replicadas en el resto de la industria para incentivar las inversiones en Vaca Muerta. En ese momento, Chevron anunció un plan de u$s 1240 millones para desarrollar el área General Mosconi, en la provincia de Neuquén.

Chevron se quedó con la concesión de El Trapial en abril del año pasado. En ese momento, anunció una etapa piloto, que contempla, en un periodo de tres años, la perforación, conclusión y puesta en marcha de cinco pozos horizontales de entre 2500 y 3000 metros de rama lateral, y 38 a 46 etapas de fractura cada uno.

En septiembre, la estadounidense rarificó que, en un año y medio, llevaría adelante la perforación de 16 pozos, de los cuales ocho estarán produciendo en septiembre de este año, con el objetivo de llegar a diciembre con 12 pozos en producción.

Además de la perforación de pozos, Chevrón preveía terminar la construcción de dos instalaciones satélite para separar líquidos de gas y un equipo de testeo de pozos, y concluir la construcción del tanque de batería central.

También proyectaba terminar, por un lado, la construcción de una estación de compresión de gas y, por otro, la de una estación de medición. Además, proyectaba un sistema de agua de fractura, consistente en dos piletas de almacenamiento, e instalar un nuevo oleodocuto, desde el tanque de batería central hasta el oleoducto de exportación, en la localidad de de Puesto Hernández.