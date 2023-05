Gigante francés de entrega de compras online llega a la Argentina de la mano de Tasa Logística

Geopost, uno de los tres jugadores más importantes en Europa de la última milla y filial de La Poste, desembarca en la Argentina en el negocio de la entrega de comercio electrónico de la mano de un socio local, Tasa Logística, empresa nacional especializada en soluciones logísticas.

Con una inversión de u$s 20 millones para los próximos 3 años, ambas empresas crearon DPD , un joint venture que busca aprovechar el boom de las compras online en el país y pelear en ese segmento que, según explican sus fundadores, aún tiene mucho por crecer.

"Hace pocos años Geopost comenzó su plan de expansión en América latina, y tras dar el primer paso en Brasil decidimos que la Argentina era otro de los países donde queríamos desarrollarnos", explicó a El Cronista Olivier Establet, vicepresidente de Geopost y COO de Geopost Américas, quien aseguró que tiene planes para llegar a otros países de la región en los próximos dos años.

Según asegura el ejecutivo francés, la elección de Tasa Logística fue natural ya que tienen relaciones hace 10 años. Mientras la firma francesa aporta su gran expertise en la última milla, la empresa argentina da su conocimiento del mercado local, donde inició sus actividades hace más de 85 años.

Geopost opera en 50 países y entrega 8,3 millones de paquetes por día en todo el mundo y Tasa con operaciones en Chile, Paraguay y Uruguay despacha 2 millones de cajas por día.

Olivier Establet, Javier Mazzarella y Facundo Casilla

"La Argentina es el tercer mercado de la región en e-commerce y el tercero en última milla y en un análisis de la oferta presenta un gran potencial", justificó Establet, quien cree que, a pesar de que el boom de la venta online se frenó en el último año va a volver a crecer.

" En la Argentina, el 10% del retail es online . En Europa la media es del 20% y creemos que en la región se puede alcanzar ese porcentaje, es cuestión de tiempo", aseguró el ejecutivo.

Si bien ya no son los números de pandemia, según números de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2022 la venta online creció un 8% en órdenes de compra aunque los ingresos estuvieron pro debajo de la inflación : el sector movió $ 2,8 billones.

En Brasil, donde entraron hace 5 años, también de la mano de un socio local con Jadlog, ya tienen más del 10% de cuota de mercado y multiplicaron por 7 el volumen de actividad.

En un contexto difícil a nivel económico y con varias empresas que dejan el país, tanto el responsable de la expansión del grupo francés como el director ejecutivo de Tasa Logística, Facundo Casilla explicaron por qué esta puesta en este momento.

"Miramos al mediano y largo plazo. Como empresa argentina con años en el mercado sabemos que hay una oportunidad importante para crecer", indicó el ejecutivo argentino. Y ejemplificó. En 2020, Tasa se hizo cargo en la Argentina de la operación de Contract Logistics de la suiza Kuehne+Nagel, que tenía tres centros de almacenamiento en el país y unos 400 empleados. "Tuvimos un crecimiento del 40%", cuantificó Casilla.

Por su lado, Establet explicó: " No somos un socio financiero, queremos crear valor y no hay prioridad de inmediatez de retorno . Si esperamos el mejor momento para invertir no sabemos cuál es". A la vez que aclaró que no van a hacer concesiones en el servicio por ser un año malo.

Cómo es el modelo de la nueva empresa: DPD

La nueva empresa, especializada en la última milla, buscará competir con los jugadores que ya están en el mercado y, según sus fundadores, tienen diferenciales para hacerlo.

"En 5 años queremos estar entre los 3 primeros jugadores del negocio" , señaló Casilla.

Si bien DPD comenzará sus operaciones en CABA y AMBA -ya tiene Centro de Distribución propio en Martínez- los planes son llegar al resto del país en etapas. De hecho ya firmaron con cuatro grandes empresas para hacerles las entregas.

Quien liderará la nueva empresa es Javier Mazzarella, quien dejó su puesto en Tasa para llevar adelante este nuevo desafío que ya empezó con la entrega domiciliaria.

"Tenemos previsto un despliegue progresivo a nivel nacional. Los servicios a domicilio son claramente un primer paso para 2023 ya que sabemos que es el lugar de entrega preferido de los consumidores (67% del total). Pero también planeamos desarrollar entregas y colectas en puntos de retiro", explicó el número uno de DPD.

Además, la firma de última milla trabajará con un sistema predictivo propio del grupo francés. "Queremos que el comprador tenga el poder sobre la entrega" , explicó Casilla. Así, este sistema permite conocer, en el rango de 1 hora, cuando llegará su paquete. Pero, además, permite que el comprador cambie el lugar o el horario de entrega con solo un click, en lo que se llama redirection option.

En un corto plazo lanzarán los servicios DPD Business, que incluyen la modalidad de "devolver mi paquete". Las empresas podrán administrar y monitorear sus envíos a través de un portal comercial, y los consumidores finales contarán con su aplicación diseñada para rastrear directamente en línea sus paquetes.

DPD contará con una flota eléctrica para los repartos urbanos

Otro de los diferenciales en el que hará foco la empresa es en el sustentabilidad. Y a pesar de que la infraestructura de carga en el país no está muy desarrollado contará con una flota eléctrica. "Tendremos un centro de carga en el Centro de Distribución y una flota con autonomía de 100 km. para las entregas urbanas", detalló Mazzarella.