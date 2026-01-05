En esta noticia Tecnología para escalar el negocio

Luego de un proceso de expansión marcado por dos adquisiciones clave, Galicia Seguros encara una nueva etapa con el objetivo de crecer en escala y duplicar su negocio en los próximos años. La integración de Sura Argentina y, más recientemente, de la operación local de HSBC, obligó a la compañía a acelerar cambios internos, reforzar su estructura tecnológica y redefinir su estrategia para acompañar ese salto.

“La fusión de una compañía implica un crecimiento inorgánico y muy veloz, que después hay que sostener con políticas, tecnología y cambios culturales“, explicó Martín Kasañetz, CIO y CTO de Galicia Seguros. Ese proceso, señaló, implicó una transformación profunda. “Cada fusión trae aparejada la integración de sistemas, de equipos y de culturas. Es un trabajo complejo, pero que nos permitió ocupar en poco tiempo un lugar muy relevante dentro de la industria“, afirmó.

Dentro del Grupo Galicia, la tecnología cumple un rol central como habilitador del negocio. “La primera Galicia Seguros estaba muy asociada al modelo de banca seguros, con foco en los clientes del banco o de Naranja. Con la compra de Sura se amplió el abanico, ya que empezamos a asegurar autos, sumamos venta directa, productores y brokers“, explicó Kasañetz. Ese crecimiento obligó a adaptar la arquitectura tecnológica para integrar canales, sistemas y modelos de atención que antes funcionaban de manera independiente.

“El desafío fue escalar muy rápido la tecnología para que todos esos canales pudieran convivir, integrarse y operar de forma eficiente. Es un proceso que todavía continúa“, señaló.

En ese camino, el cliente aparece como el eje de la estrategia. “El Grupo Galicia crece a través del cliente y por eso la tecnología siempre está en agenda. Tenemos un plan muy ambicioso que busca duplicar la compañía de seguros en los próximos años, y eso solo es posible si la infraestructura acompaña ese crecimiento“, sostuvo.

La transformación también está atravesada por un cambio en los hábitos de consumo. “Hoy el cliente está acostumbrado a la autogestión. Quiere productos simples, digitales y personalizados“, explicó Kasañetz. Esa demanda empuja a las compañías a repensar sus procesos y a invertir en nuevas capacidades.

En ese sentido, destacó el rol cada vez más relevante de los datos y la ciberseguridad. “La recopilación y el análisis de información permiten ofrecer experiencias más precisas y eficientes. Por eso tanto el área de datos como la de ciberseguridad están creciendo a pasos agigantados“, concluyó.