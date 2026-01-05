El negocio asegurador atraviesa un proceso de transformación marcado por la digitalización, la demanda de respuestas rápidas y un cliente cada vez más exigente. En ese escenario, Grupo San Cristóbal, con origen en Rosario y alcance nacional, busca consolidar su crecimiento apoyado en la innovación, la eficiencia operativa y una fuerte impronta humana.

“Somos un grupo asegurador y financiero con más de 85 años de historia. Aseguramos prácticamente todo lo que se puede asegurar en la Argentina: autos, hogar, vida, ahorro, riesgos del trabajo“, explicó Diego Guaita, CEO del Grupo San Cristóbal. Y agregó: “La marca está muy reconocida porque paga rápido”.

Ese posicionamiento se consolidó incluso en contextos adversos. “La empresa hoy goza de buena solvencia y rentabilidad, pero atravesamos momentos difíciles, como la pandemia", recordó. En ese escenario, el rol del sector fue determinante: “Las ART, como Asociart, que es parte del grupo y tiene más de un millón de trabajadores asegurados, cubrieron el Covid. Eso ayudó a que hubiera menos contagios y menos fallecimientos“.

Para Guaita, trabajar en seguros implica estar presente cuando más se necesita. “La industria del seguro está cuando las personas y las empresas atraviesan situaciones complejas. Ese es nuestro rol", señaló.

Innovación con foco en el cliente

En ese camino, la innovación aparece como una herramienta central, aunque con un enfoque claro. “La innovación pasa por ponerse en el lugar del cliente. Hoy todos quieren todo rápido, por eso estamos haciendo fuertes inversiones tecnológicas para dar previsibilidad y agilidad", explicó. La escala del grupo lo exige, ya que actualmente administra más de un millón de trabajadores en riesgos del trabajo y otro millón de pólizas en seguros generales.

“La automatización es indispensable para poder gestionar ese volumen", afirmó. Pero al mismo tiempo, remarcó que la transformación no es solo digital. “Entendimos que, si bien todo pasa por la tecnología, ahora el foco está en lo humano“, dijo.

En esa línea, recordó el lanzamiento de la campaña Te Entendemos, orientada a reforzar la cercanía con los clientes. “Respondemos ante situaciones muy difíciles, como el incendio de una casa o la reciente explosión en las fábricas de Ezeiza. Queremos ser reconocidos como una empresa humana y tecnológica a la vez“.

El ejecutivo también subrayó el rol estratégico del seguro para el entramado productivo. “Las empresas necesitan estar protegidas por otra empresa que responda rápido. Uno de nuestros roles clave es el asesoramiento“, explicó. En ese sentido, destacó el trabajo preventivo: “Proveemos ingenieros y especialistas que detectan riesgos en plantas o fábricas para evitar problemas mayores“.

Riesgos, prevención y valuación

Otro punto crítico es la correcta valuación de los activos. “Muchas pymes, por la situación económica, se infraaseguran. Aseguran por debajo del valor real y, cuando ocurre un siniestro, eso se convierte en un problema enorme“, advirtió.

En ese marco, remarcó que el costo de los seguros está directamente vinculado al riesgo. “En el caso del fuego, por ejemplo, es uno de los seguros más económicos porque la probabilidad de que una casa se incendie es baja“, explicó.