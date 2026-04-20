ElEuro y dólar cotiza a 1.1755 USD este lunes, 20 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,14% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.44%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.7%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las fluctuaciones en la economía global. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto podría haber indicado una disminución en la confianza de los inversores. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, lo que reflejaría un equilibrio en el mercado. En general, la tendencia actual sugiere un clima optimista en el mercado cambiario. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.58%, es menor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.