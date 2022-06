Fue la sastrería de Perón, Alfonsín y Kirchner: liquida sus últimos trajes y ahora vende su local

Fue la cuna de la moda en 1900. Por allí pasaron figuras de la política, como Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. Rocha Casimires, la última sastrería a medida de la Ciudad de Buenos Aires, cerró en 2016. Pero hoy, seis años más tarde, busca comprador para un local histórico , ubicado en una de las zonas más afectadas por la pandemia.

En la esquina de Piedras e Hipólito Yrigoyen, desde 1925 hasta 2016 funcionó Rocha Casimires. La crisis económica y el cambio de tendencias del consumidor llevó a la quiebra a esta marca, que cerró definitivamente sus puertas hace seis años. Lo curioso es que aún el local siguió funcionando en horario reducido, de 9 a 13, s ólo para vender las prendas que quedaron en stock.

En el local, todavía se exhiben algunos trajes. Foto: Antonio Pinta

"Tenemos un puñado de prendas que aún seguimos vendiendo a quienes se acercan al local" , cuenta Leonardo Kupchik, uno de los tres dueños de la marca, quien hoy opera el local, pero con sus persianas bajas, en el Microcentro porteño.

El negocio tiene 890 metros cuadrados (m2), que se distribuyen en entrepiso, subsuelo y planta baja. Pasó por las manos de numerosas inmobiliarias. Pero, en un contexto de pandemia, son ahora los dueños directos quienes comercializan el inmueble .

"El precio de venta es de u$s 900.000. La pandemia complicó aún más el escenario. Por ahora, no tenemos interesados en el inmueble", describe el dueño.

La liquidación empezó hace seis años. Todavía continúa. Foto: Antonio Pinta

Si bien la sociedad busca comercializar la propiedad de forma directa, también está en la cartera de las inmobiliarias de la zona. Actualmente, Adrián Mercado tiene el local a la venta. Aunque reconocen que, por el momento, no hay interesados .

El precio en 2016 era de u$s 1,3 millones. Pero la crisis inmobiliaria, el contexto económico y el paso de la pandemia hicieron que ese valor bajara. "Hoy, el precio es de u$s 900.000. Podemos llegar a negociar u$s 850.000 debido a que, por la pandemia, el contexto empeoró mucho", explica uno de los dueños de la sastrería, que llegó a tener más de 50 empleados y terminó cerrando sus puertas con sólo siete.

La historia de Rocha Casimires

La sastrería más prestigiosa de la Ciudad de Buenos Aires llegó de la mano de Boris Furman, un inmigrante judío que, a sus 22 años, se convirtió en un empresario exitoso. Además, es recordado como el creador del teleférico de Bariloche.

Leonardo Kupchik, uno de los dueños que aún hoy atiende el local. Foto: Antonio Pinta

Furman comenzó a trabajar a los 14 años como cadete en una sastrería de Santa Fe, su ciudad natal. Dos años después, fue ayudante en ventas y, a los 22, abrió una sastrería propia , emprendimiento que, años después, se trasladó a la Capital Federal, donde instaló en 1925 Rocha Casimires.



Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín fueron algunos de los que vistieron sus casimires. También, figuras como del deporte y el espectáculo, como Pelé, Sandro, Gabriela Sabatini, Isabel Sarli y Víctor Bo. En sus últimos años, jueces y políticos buscaban su traje a medida. Entre ellos, se destacó Néstor Kirchner. La casa siguió teniendo renombre en la farándula: Armando Manzanero fue otro de sus clientes rutilantes en sus últimos tiempos.



El edificio de principios de 1900 donde funcionaba Rocha Casimires. Foto: Antonio Pinta

Cada una de las prendas se diseñaban a medida, lo que hacía la diferencia. Hoy, ya no hay sastrerías a medida en la Ciudad de Buenos Aires. "Pensé en reconvertir el negocio. Pero, desde que cerramos, la situación no ayudó. Los vaivenes económicos no nos motivan para esto", explica Kupchik.