Formar equipos de salud: el desafío de reclutar, fidelizar e innovar

La tecnología permeó todas las industrias y el caso de la salud no es una excepción. De hecho, son cada vez más las empresas que buscan perfiles digitales que puedan aplicar la tecnología en el sector de la salud.

"Hoy, están apareciendo nuevas profesiones. De hecho, ya existe la medicina tecnológica y los equipos de recursos humanos tenemos el desafío de, en primer lugar, visibilizar las oportunidades y que hay y, en segundo lugar, atraer a esos jóvenes con perfiles digitales y mostrarles qué caminos hay, más allá de lo asistencial", sostuvo Giselle Valvecchia, gerente de Talento y Aprendizaje de Omint.



No obstante, a pesar de que el sector está en constante búsqueda de perfiles disruptivos y creativos, es necesario actualizar y educar a las generaciones adultas en términos de tecnología. "Tenemos el desafío de reeducar a aquellos profesionales que ya están formados, pero que no están preparados para incorporar la tecnología en los procesos", develó Mauro Storero, gerente de Capital Humano del Grupo SanCor Salud.

A su vez, comentó: "La creatividad es uno de los valores más buscados de la actualidad. Sin embargo, si la compañía no propone un ecosistema que lo permita, si el líder no permite el error, no genera autonomía, que luego se transforma en confianza, las búsquedas son en vano".

Por su parte, Valvecchia destacó el rol de los líderes frente a las nuevas generaciones: "Creemos que los líderes también deben adaptarse y trabajamos fuertemente en la diversidad de los equipos desde este punto de vista. Tenemos que estar constantemente actualizados pero ser empáticos y entender que hay diferentes tipos de pensamientos y motivaciones. Para eso, armamos un plan de aprendizaje en el que compartimos distintos espacios para limar las diferencias generacionales y brindamos herramientas de cómo tratar con cada uno".

Storero, a su vez, reflexionó que, en la actualidad, las generaciones tienen otras expectativas, lo que implica un desafío para los equipos de Recursos Humanos: " Tenemos que hablar de eso que en otras épocas no se hablaba. Las generaciones actuales quieren entenderlo todo. Una vez que comprenden el propósito de la empresa, deciden y eligen".

El ejecutivo recordó, además, que hace unos años atrás los procesos de selección de talentos eran completamente diferentes a lo que son hoy en día: "Para que nos elijan los talentos jóvenes tenemos que contarles nuestra historia, tenemos que contarles cómo trabajamos, las alegrías y los dolores. Creo que vivimos en un mundo donde todo es mucho más real y ya no se puede esconder nada. Entonces, es esa sinceridad comunicacional lo que termina definiendo si finalmente deciden ser parte de la compañía".