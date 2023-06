Ford inició la producción en la Argentina de la pick-up Ranger, su nuevo producto estrella de la región

A exactamente 924 días -dos años, seis meses y 12 días- de que anunció la inversión para producir en el país la nueva generación de la Ranger, Ford inició este martes la producción en serie de la pick-up que, en la actual marcha de la automotriz por la región, será el modelo emblema de la marca del óvalo en América del Sur.

Lo hizo en un acto que que las máximas autoridades de la empresa -Daniel Justo, presidente de Ford Sudamérica, y Martín Galdeano, de Ford Argentina- encabezaron con el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el Secretario General del Sindicato de Mecánicos (Smata), Ricardo Pignanelli. También estuvieron los secretarios de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y de Energía, Flavia Royón, junto al Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Además, participó el Secretario de Comercio, Matías Tombolini.

Ford exportará el 70% de su producción, para la cual invirtió un total de u$s 660 millones, entre la renovación de la planta de Pacheco y el desarrollo del producto (u$s 580 millones), y la localización de la fabricación de motores (u$s 80 millones), decidida hace tres meses.

La nueva Ranger se lanzará comercialmente en los próximos días, tanto en el mercado local como en los de exportación (Brasil, principalmente). La estadounidense prevé producir unas 38.000 unidades en lo que resta de 2023 para, entre 2024 y 2027, escalar de 59.000 a 63.500 vehículos anuales, al menos, según los números que la empresa presentó cuando aplicó a los incentivos de la Ley 27.683, de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor. La inversión amplió en 70% la capacidad instalada de la planta de Pacheco, a 110.000 pick-ups por año.

En 2020, Ford redefinió su estrategia global y, en su carrera hacia la electrificación, se concentró en la fabricación de pick-ups, utilitarios deportivos (SUV) y vehículos comerciales livianos. Esa reconversión implicó decisiones drásticas, como el cierre, a inicios de 2021, de sus fábricas de Brasil, país donde cumplía 100 años de presencia industrial y donde producía sus autos más vendidos en la región, como el Ka, el Fiesta y la EcoSport. Previamente, en 2019, ya había discontinuado el Focus -mediano que se hacía en la Argentina- y bajó la persiana de su fábrica brasileña de camiones.

Ahora, la nueva Ranger será el producto mayor volumen de Ford en América latina: el 60% de las ventas, precisó Justo en su discurso. " Nuestro objetivo de crecer en todos los mercados de la región explica la magnitud de nuestra inversión en Planta Pacheco para fabricar la próxima generacióin de Ranger, que va a definir el segmento de pick-ups medianas en América del Sur ", anunció el ejecutivo.

En su comunicado, Ford enfatizó que, gracias a la incorporación de tecnología de vanguardia y procesos de manufactura 4.0, Pacheco, cuya inauguración fue en 1961, ahora es una planta digitalizada y conectada, " con las últimas tecnologías y proceso globales de fabricación, en línea con otras plantas de Ford, y posicionándose, también, como una de las fábricas automotrices más avanzadas de América del Sur ".

Durante su discurso, Galdeano destacó que, con su renovación tecnológica, Pacheco ahora está, en ese punto, al mismo nivel de competitividad que las otras fábricas productoras de Ranger en el mundo: Tailandia, Sudáfrica y los Estados Unidos. Agregó que el 100% de la electricidad utilizada desde el inicio de producción de la Ranger es de fuentes renovables .

La primera generación de la Ranger nació en 1983, en los Estados Unidos. Llegó a la Argentina en 1994 y sus distintas versiones se fabricaron en el país desde 1996. La actual es resultado del Proyecto Cyclone, iniciativa surgida de la alianza global que, a inicios de 2020, forjaron Ford y Volkswagen para desarrollar vehículos comerciales y eléctricos.

Según ese acuerdo, Ford desarrollaría las nuevas generaciones de pick-ups, que se venderían con ambas marcas. En la Argentina, eso implicaba concentrar de su lado de la cerca de Pacheco la producción de las pick-ups de las dos automotrices: Ranger y Amarok, la camioneta que Volkswagen fabrica del otro lado desde 2010 (las fábricas están una al lado de la otra en ese rincón del Partido de Tigre).

La fuerte resistencia de la filial sudamericana de la alemana -en ese momento, presidida por el argentino Pablo Di Si- hizo que el Cyclone perdiera fuerza en la región. Esto obligó a Ford Argentina a replantear su plan de negocio, con un producto de mayor tecnología pero menor escala, con todo lo que eso significa en términos industriales. En junio 2020, Ford y VW confirmaron que Cyclone -es decir, Ranger y Amarok- se produciría en Sudáfrica. Cinco meses después, el óvalo confirmó los u$s 580 millones para reconvertir totalmente su fábrica argentina y radicar la nueva pick-up regional en el país.