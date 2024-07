Flybondi quiere empezar a ofrecer su propio servicio de rampa a otras aerolíneas

Mauricio Sana, CEO de Flybondi confirmó que la aérea quiere empezar a ofrecer su servicio de rampa a otras aerolíneas. Lo dijo en el marco de un reclamo gremial de los trabajadores de la estatal Intercargo -presta servicio a la mayoría de las aerolíneas que operan en la Argentina y Flybondi representa el 70% de sus operaciones- por la posible privatización de la empresa.

Si bien Intercargo es la única proveedora del servicio en el país, Flybondi cuenta con su propio sistema de transporte de pasajeros y equipaje desde 2018. Al principio, la low cost empezó a usarlo en El Palomar, donde no operaba la firma estatal, pero, luego de una inversión de u$s 4 millones para la compra de vehículos, equipos y capacitación para realizarlo, lo implementó en la mayoría de los aeropuertos donde operaba, con excepción de Aeroparque.

Ahora, tras la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, los trabajadores de Intercargo iniciaron el martes -continúan hasta el momento- reiteradas asambleas en Aeroparque en rechazo a la privatización o concesión de la empresa, lo que afecta directamente la operación de la aérea . En este contexto, la low cost decidió trasladar toda su operación a Ezeiza, donde sí cuenta con su propio servicio de rampa.

"Rehenes de un sindicato. Ya vamos por el tercer día de 'asambleas' en los aeropuertos por parte de los 'trabajadores' de Intercargo. Mientras eso ocurre, no hay servicio para ninguna otra aérea que no sea Aerolíneas Argentinas", publicó Mauricio Sana en su cuenta de X (ex Twitter).

"¿Saben quién es el principal cliente de Intercargo en Aeroparque? Flybondi representa el 70% de sus operaciones, así que somos los principales perjudicados. Por eso, mudamos nuestra operación a Ezeiza. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero es ineficiente y costoso. Lo bueno es que eso se termina pronto. Avanzaremos con nuestra autoprestación en Aeroparque y pronto podremos darle servicio a todas las aerolíneas que no quieran ser rehenes de las 'asambleas'", adelantó Sana.

La prestación abarca el servicio de mangas, acarreo de aeronaves, traslado de pasajeros del avión a la terminal y carga de equipaje. Si bien, hasta el momento, Flybondi no puede brindar estos servicios a otras aéreas por disposición de la Administración Nacional de Aviación civil (ANAC), se espera que, para la semana que viene, el organismo oficialice varios cambios en el código aeronáutico, lo que habilitaría a la low cost a iniciar con este negocio.



American Airlines es otra de las aéreas que cuenta con su propio servicio de rampa en Ezeiza. La aérea vuela desde Buenos Aires a 17 destinos. Entre ellos: Miami, Nueva York, Tel Aviv, Orlando, Vancouver, Denver, Ámsterdam, Dallas, Frankfut, Las Vegas, entre otros.

La exclusividad de Intercargo en el servicio de rampa

La firma estatal dedicada a brindar los servicios de atención de aeronaves en tierra fue, hasta 2019, la empresa preferente y exclusiva para la prestación de los mismos, con excepción de aquellas aerolíneas (nacionales y extranjeras, como el caso de Flybondi y American Airlines) q ue hubieran optado por la autoprestación del servicio ante la autoridad de control.

Previo a 2019, regía en el país una regulación de 1990 que le aseguraba a Intercargo el monopolio de ese servicio para todas las aerolíneas que operaban en la Argentina.

La norma se modificó varios años después, -se publicó en el Boletín Oficial como Decreto 49/2019- en el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich implementó la política de Cielos Abiertos, que le abrió las puertas del mercado aerocomercial local a las low cost Flybondi y JetSmart. Hoy ya operan el 30% del total de vuelos de cabotaje en el país.