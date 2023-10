Esta es la razón por la que las pymes eligen sumar Inteligencia Artificial a su negocio

La inteligencia artificial (IA) tiene un enorme potencial en las empresas. Su implementación se convierte en una ventaja competitiva y se logra mayor productividad, sin embargo la pregunta es cómo hacen las pymes para incorporar su uso.

La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para mostrar utilidades similares a las humanas como el razonamiento, la creatividad, el aprendizaje y la planificación. La IA permite a los sistemas técnicos percibir su entorno, resolver problemas y actuar para lograr un objetivo puntual. En pocas palabras: una computadora recibe datos, ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores, como una cámara, los procesa y responde.

La pregunta para las pymes es;¿hoy es un buen momento para invertir?, ¿es necesario crear equipos tecnológicos internos sólidos?, ¿qué es lo primordial hoy?

Empresarios pymes cuentan su propia experiencia con la inteligencia artificial, qué están haciendo al respecto y cómo están desarrollando esta transformación tecnológica dentro de sus organizaciones.

Experiencia Pymes

En Pirka, la empresa fundada en 2011 que se dedica a la venta e instalación de revestimientos y placas 3D anti humedad, el interés por la IA lo tienen desde hace tiempo, dado que tratan siempre de estar a la vanguardia. Pronto estarán incorporando en el servicio de instalacion completo, el casco, el Oculus, que te permitirá ver la realidad aumentada con un nivel de dinamismo de realidad.

"Hoy es fundamental digitalizar la empresa. Creemos que en la medida en que las empresas tengan la información digitalizada y ordenada con conectividad, con trazabilidad y con cierta lógica vas a poder acoplar inteligencia artificial. Básicamente lo que requiere para poder actuar y aprender son datos y si los datos están en papel o están desordenados o no tienen lógica, entonces posiblemente no se puede aplicar la IA", explica Gastón Portález, diseñador industrial, ceo de Pirka y Rustikas.

La inteligencia artificial un factor clave para las pymes

Desde la franquicia llevan invertidos cerca de u$s 250.000 en los últimos tres años, en plataformas de marketing digital, en herramientas para digitalizar los productos y en el desarrollo de un espacio de tienda virtual en realidad aumentada.

"No alentaría a nadie a invertir hoy en desarrollo propio de inteligencia artificial. En materia de desarrollo personalizado del software de IA sería paciente porque están saliendo nuevas herramientas, versiones mejoradas, esperaría un poco más", indicó Portález.

Además, explicó que en breve, van a estar invirtiendo en un bot de IA, que actuará como moderador ante cualquier pregunta que un nuevo empleado y/o franquiciado pueda querer resolver. El costo de esta implementación puede estar en el orden de los u$s 20.000.

Más herramientas

Con tecnología alemana, Europtica, la cadena de ópticas con 38 locales, incorporará Inteligencia Artificial a sus procesos de fabricación de lentes.



Puntualmente, lo de la IA está aplicado a lo que sería el diseño de las lentes oftálmicas, es decir, las lentes recetadas. Gustavo Lalli, óptico contactólogo y socio fundador de Europtica, remarcó que "con inteligencia artificial es más preciso el tallado de la lente".

Los datos de la inteligencia artificial, claves para las empresas

"Esas lentes tienen un grado de personalización o individualización que el resto no tienen y se basa en los parámetros que enviamos desde la óptica al laboratorio que son los que se toman cuando una persona va a realizarse un lente. Esto se vuelca en el software y allí comienza a trabajar la IA dando el diseño exacto según esos parámetros", explicó.

Por otra parte, Natael Pesoba, socio fundador de Materia Premium -la franquicia especializada en yerba mate a granel blendeada, que invirtió un total de $ 1 millones- considera que la IA no es un gasto sino una inversión valiosa, "es una herramienta importante para poder evaluar, analizar y tomar decisiones de mejora constantemente", dijo.

"Lo entendemos como condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr resultados positivos. Nos permite estar siempre cerca del franquiciado en distintos puntos del país y desarrollar una diversidad de tareas que sin IA no podríamos abarcar. Si es necesario invertir y muy beneficioso. Ya que muchas veces no se cuenta con el tiempo necesario para poder hacer estas tareas", concluyó.

Lo más buscado por las pymes

Por su parte, Claudio Conde, técnico informático y fundador de Techain, empresa líder en la aplicación de la tecnología blockchain y la Inteligencia Artificial, fundada en 2021, reveló que entre las consultas más frecuentes que recibe de las empresas son sobre chatbots para atención al cliente, recomendaciones de productos, análisis de datos de ventas y segmentación de clientes.

"Lo más importante es que el negocio tenga procesos digitales y tenga información de calidad en bases de datos para poder entrenar bien a un chatbot", aconseja Conde.

El servicio para empresas que ofrece Techain, donde aplica una solución de automatización de IA cada mes y capacita a todo su equipo en el manejo de estas herramientas - oscila entre u$s 700 y u$s 1200 al mes, dependiendo de los objetivos y las necesidades de la empresa.