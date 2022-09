Es el barrio con más obras en la Ciudad pero acumula tres años con baja de precios: por qué

Caballito se convirtió en el último tiempo en uno de los barrios más densamente poblados de la Ciudad de Buenos Aires con récord de obras en construcción. Pero, la zona no escapa a la realidad del mercado inmobiliario: hoy los departamentos a estrenar acumulan una baja en sus precios por tercer año consecutivo. ¿Una oportunidad para los inversores?

Según datos relevados por Reporte Inmobiliario, el valor del metro cuadrado, en las unidades a estrenar cayó en los últimos tres años más de un 16 por ciento.

Las 6 casas más caras a la venta en CABA: precios que arrancan en u$s 3,2 millones



Inmobiliarios piden ampliar blanqueo a propiedades usadas: ¿vuelven los cedines?



En 2019, cuando se detectaron 60 edificios en construcción, el valor por metro cuadrado (m2) rondaba los u$s 3700 en Caballito. Un año después ese precio cayó más de un 10% alcanzando los u$s 3300 por m2. En 2021 esa cifra fue de u$s 3200 para alcanzar hoy un promedio de u$s 3100.

Los nuevos desarrollos sobre la avenida Pedrogoyena

Entre las calles Del Barco Centenera, Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Directorio, que involucra cerca de 75 manzanas, se detectaron 62 emprendimientos, según los datos relevados por Reporte Inmobiliario.

De este total, sólo dos se hallan ya casi finalizados con unidades en oferta de venta, otros dos corresponden a inmuebles con publicidades de emprendimientos sobre el frente de los lotes pero sin haber iniciado las obras y los restantes 58 con distinto grado de avance en sus trabajos de edificación .

Caballito lidera los barrios con más obras en la Ciudad, pero los precios bajan por tercer año consecutivo

"Las unidades en oferta en los distintos emprendimientos se cotizan dentro un rango donde su límite inferior es actualmente de u$s 2455 el m2, mientras que la cotización más alta alcanza los u$s 4040. Ahora, en 2021 los rangos máximos y mínimos eran de u$s 2615 y u$s 3616", resalta el relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario.



Cuántas obras hay en Caballito

Los emprendimientos en construcción reúnen un total de 189.412 metros cuadrados (m2), una cifra un 5% menor a la registrada el año pasado cuando alcanzaban los 199.454 m2 en ejecución. Sin embargo, s e trata del número más alto de los últimos 18 años (con excepción de 2021) desde que se realiza el relevamiento.

Aquellos edificios que ya están listos para habitar con sus obras totalmente terminadas suman otros 7963 m2.

Las construcciones en pozo, no se detienen en el barrio

Si bien la oferta de unidades a estrenar es muy alta en Caballito, la demanda, dentro de un contexto de pocas operaciones, también es alta porque se trata de un comprador ABC1.

"Se trata de un barrio aspiracional donde hoy sobresalen los emprendimientos de lujo por ejemplo en la avenida Pedro Goyena. Es un comprador que le gusta tener un diferencial con productos de categoría", explica Gerardo Azcuy, dueño de la desarrolladora Azcuy que trabaja en la zona.

Financiación, lo más elegido

Los desarrollos inmobiliarios se ofrecen en la mayoría de los casos con un anticipo, en dólares y entre 24 y 36 meses de cuotas, en pesos, que se actualizan a través del índice de la CAC.

"Actualmente las formas de pago más habituales solicitan anticipos que oscilan entre el 30% y 50% del valor total del inmueble en moneda dólar, aunque no se hayan iniciado aún las obras, y en su mayoría se solicitan cuotas en dólares para los pagos posteriores", explican desde Reporte Inmobiliario.



Mientras que los precios de las plazas de cocheras dentro del área del relevamiento se ubican entre los u$s 35.000 y los u$s 45.000 para cocheras cubiertas, siendo más alto el valor de lo que se solicitaba en años anteriores.