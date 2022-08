Caballito resiste: por qué es el barrio de CABA en el que se siguen lanzando proyectos desde el pozo

Caballito resiste la baja de precios en sus departamentos a estrenar y, a pesar de ser uno de los barrios más altamente poblados, la cantidad de metros en construcción se mantiene entre los niveles más altos.

Entre las calles Del Barco Centenera, Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Directorio, que involucra cerca de 75 manzanas, se detectaron 62 emprendimientos, según los datos relevados por Reporte Inmobiliario.

De este total, sólo dos se hallan ya casi finalizados con unidades en oferta de venta, otros dos corresponden a inmuebles con publicidades de emprendimientos sobre el frente de los lotes pero sin haber iniciado las obras y los restantes 58 con distinto grado de avance en sus trabajos de edificación .

Los emprendimientos en construcción reúnen un total de 189.412 metros cuadrados (m2), una cifra un 5% menor a la registrada el año pasado cuando alcanzaban los 199.454 m2 en ejecución. Sin embargo, s e trata del número más alto de los últimos 18 años (con excepción de 2021) desde que se realiza el relevamiento.

Aquellos edificios que ya están listos para habitar con sus obras totalmente terminadas suman otros 7963 m2.



Qué pasa con los precios

Si bien la cantidad de metros en construcción en Caballito sigue en ascenso, las ventas hoy están prácticamente paralizadas. Según los últimos datos relevados por el Colegio de Escribanos porteño, en junio se firmaron solo 3005 actos de compra-venta en la ciudad, número que se espera descienda drásticamente en julio por la suba del dólar blue y los cambios de gabinete.

Los datos de Reporte Inmobiliario aseguran que el valor promedio general se retrajo el último año apenas un 1,94% ubicándose nuevamente luego de 4 años por debajo de los u$s 3000 por m2. El valor promedio actual alcanzó los u$s 2988 frente a los u$s 3047 del 2021.



"En nuestro caso hace cinco años que mantenemos la lista de precios sin modificar. Normalmente los valores se acomodan hacia arriba, pero en este contexto los precios están prácticamente congelados", explica Gerardo Azcuy, dueño de la desarrolladora Azcuy, la más importante de Caballito, actualmente con siete edificios en obra.

"No hay que hablar de precios, hay que hablar de producto. Me gusta pararme ahí. No se puede bajar el precio, porque se le da otro producto al comprador. Hay que entender que un emprendimiento es una inversión a largo plazo. Primero se compra la tierra, se aprueban los planos, se ejecuta la obra y después se entregan las unidades. Son por lo menos cinco años en donde seguro hay un cambio de gobierno", grafica Azcuy

¿Qué público busca Caballito?

Si bien la oferta de unidades a estrenar es muy alta en Caballito, la demanda, dentro de un contexto de pocas operaciones, también es alta .

"Se trata de un barrio aspiracional donde hoy sobresalen los emprendimientos de lujo por ejemplo en la avenida Pedro Goyena. Es un comprador que le gusta tener un diferencial con productos de categoría", explica Azcuy.

Según explican los inmobiliarios la zona norte porteña es la más demandada. Pero se suma además, Caballito como el barrio buscado por su ubicación estratégica y su excelente conexión.