En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios. En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante. Sin embargo, detrás de los videos virales que muestran paisajes idílicos y la capacidad de compra de un sueldo en moneda extranjera, existe una realidad mucho más compleja y dolorosa que muchos comienzan a relatar tras los primeros meses de experiencia: la del desarraigo absoluto. Eso fue lo que le pasó a Frane, un argentino que comparte sus experiencias en TikTok y que recientemente publicó un video que generó miles de reacciones por la sinceridad de su relato. El joven explicó que si bien el sistema funciona y la economía otorga estabilidad, hay un factor humano que las estadísticas no muestran. Según su relato, la cultura europea, y específicamente la de los países del este, presenta una frialdad social que perjudica el bienestar emocional. El protagonista de esta historia viral enfatizó que el principal problema no es la falta de dinero ni la inseguridad, sino la profunda soledad que se siente al intentar integrarse en una sociedad con códigos de convivencia tan distintos. Mientras caminaba solo durante la noche en una calle polaca, Frane anunció: “Bueno, decidí que me vuelvo a vivir a Argentina porque la verdad ya no aguanto más estar en Europa”. Al respecto, sumó: “En invierno la soledad pega mucho más duro”. El joven relató que, a diferencia de lo que ocurre en ciudades como Buenos Aires, donde el contacto social es constante y espontáneo, en Europa las relaciones suelen ser mucho más programadas y distantes. Esta falta de “chispa” social y el sentimiento de ser siempre un extraño en tierra ajena lo llevaron a una conclusión tajante sobre su permanencia en el continente. Hacia el final del video viral, el argentino aseguró que prefiere a la “Argentina con todos sus problemas y la inseguridad y la inflación a la estabilidad económica acá en Europa”. La repercusión de su video abrió un intenso debate entre otros argentinos que se encuentran en situaciones similares. Muchos coinciden en que Europa ofrece una excelente calidad de vida en términos de infraestructura y servicios, pero que el costo invisible es la salud mental. El relato subraya que emigrar no es solo cambiar de código postal, sino someterse a un proceso de reconfiguración personal donde muchas veces se pierde la alegría de vivir por el simple hecho de no sentirse parte de la comunidad que los rodea. A lo último, Frane insistió con que “la cuestión social está muy difícil” y que por ese motivo ya no sabe “cómo manejar la ansiedad” que le genera la soledad. “Así que bueno, nos volvemos para Argentina”, dijo al finalizar.