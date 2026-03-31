El holding Waiken ILW, del grupo Werthein, avanzó con el lanzamiento de servicios móviles en Brasil, en una jugada que implicó una inversión de u$s 200 millones y marca su ingreso al negocio en el mayor mercado de la región. El desembarco no es el de un operador tradicional. La compañía operará como MVNO (operador móvil virtual), un esquema que le permite ofrecer telefonía sin red propia y acelerar su llegada a un mercado altamente competitivo. Pero el movimiento no apunta solo al negocio móvil. El objetivo es completar su oferta de telecomunicaciones y aumentar el ingreso por cliente en una base ya consolidada. Waiken ILW es propiedad del Grupo Werthein, un conglomerado empresarial argentino encabezado por Darío, Adrián y Daniel Werthein. Los tres líderes del holding son primos del excanciller Gerardo Werthein. La compañía fue lanzada en noviembre de 2025 para gestionar negocios de medios, tecnología y conectividad en América latina. El holding ya tiene en la región TV paga (DirecTV y Sky), streaming (DGO), conectividad y contenidos. En Brasil, el grupo ya controla Sky, uno de los principales jugadores de TV paga del país, y viene avanzando en conectividad. En ese esquema, el móvil aparece como la pieza que faltaba para cerrar una propuesta integrada y avanzar en la venta de paquetes combinados. Ese tipo de estrategia no es nueva en el sector, pero en el caso de Werthein tiene un componente particular: se apoya en activos adquiridos en los últimos años y no en una red propia construida desde cero. Eso le permite ganar velocidad, aunque también lo deja más expuesto a la dinámica de precios del mercado. En un contexto donde los precios están presionados y la competencia es intensa, la diferenciación ya no pasa por la oferta móvil en sí, sino por la capacidad de combinar servicios, retener clientes y aumentar el ticket promedio. La estrategia, en ese sentido, se apoya en los millones de usuarios de TV paga de Sky en Brasil, que funcionan como base inicial para la venta cruzada de servicios móviles, internet y contenidos. El desembarco se da en un contexto exigente. Brasil es uno de los mercados móviles más grandes del mundo, con más de 250 millones de líneas activas, y está dominado por tres grandes operadores: Claro, Vivo y TIM. A eso se suma la presencia de múltiples operadores virtuales que, en los últimos años, aprovecharon el modelo mayorista para ingresar al negocio. El resultado es un escenario de alta competencia, presión sobre precios y márgenes cada vez más ajustados. En ese entorno, el modelo MVNO reduce las barreras de entrada, pero no resuelve el principal desafío: alcanzar escala. Para nuevos jugadores, la clave no pasa por lanzar el servicio, sino por lograr volumen suficiente para sostener la rentabilidad. Y ahí es donde la estrategia de Werthein pone el foco en la convergencia: usar el móvil no como negocio aislado, sino como una herramienta para capturar más valor dentro de su ecosistema. El avance en Brasil se da en paralelo a un plan de inversión más amplio. En el lanzamiento de Waiken ILW en 2025, el grupo anunció que destinará u$s 450 millones entre 2026 y 2031 para expandir sus operaciones en la región, con foco en el desarrollo de infraestructura de conectividad, la expansión de servicios de TV paga y streaming y el crecimiento de sus negocios de contenidos y distribución. El programa combina negocios de telecomunicaciones y medios en una misma estructura y apunta a desarrollar nuevas líneas sobre activos ya existentes. En ese esquema, el móvil se incorpora como una capa adicional sobre una base que ya integra distribución, conectividad y contenidos, en un horizonte de inversión de largo plazo.