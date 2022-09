A la espera del "dólar Qatar", hay agencias que no venden viajes al exterior

Algunas agencias siguen sin vender viajes al exterior, lo que perjudica a pasajeros que quieren contratar sus próximas vacaciones en el extranjero. Se trata de empresas que suspendieron las ventas temporalmente la semana pasada ante los cambios en el dólar turista que se espera que el Gobierno comunique esta semana.

Otras toman reservas que cerrarán luego, mientras que algunas que siguen operando solo aceptan moneda estadounidense por el momento. Sin definiciones aún sobre el "dólar Qatar", sostienen la política de cobro que días atrás informaron a sus clientes: hasta que no haya un anuncio oficial, únicamente admitirán pagos en dólares y no recibirán pesos.

Son los operadores que transfieren al exterior divisas de los servicios que compran los minoristas. Esta misma postura tomaron luego de la incertidumbre cambiaria que generó la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y los cambios de gabinete en julio . Temen que, ante una suba de la alícuota del dólar turista, se produzca un descalce entre la cotización por la que perciben ingresos y la que podría regir a la hora de transferir pagos al extranjero.

Algunas agencias de viajes suspenden ventas o solo toman dólares

Así, aunque las transferencias de comercio internacional funcionan normalmente, la decisión se basa en cubrirse de un posible salto en la cotización, al no tener certezas de las condiciones que regirán para el giro de fondos al exterior si se eleva la percepción del dólar tarjeta, hoy a $ 266 (surge del tipo de cambio oficial minorista, más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del anticipo de Ganancias).

De esa manera, muchas prefieren no vender por estos días, porque de esa forma se aseguran que no irán a pérdida. Así lo aseguró en diálogo con El Cronista un ejecutivo de una agencia mayorista. "Sabemos el costo que esto implica. Pero mayor puede ser la pérdida si nos agarra justo una nueva disposición con un volumen alto de reservas como venimos teniendo, por la cercanía al verano 2023", reconoció.

En algunas agencias, todos los pagos deberán seguir realizándose por medio de esa moneda hasta nuevo aviso.

Otras, en tanto, no cierran ventas, pero siguen tomando reservas para que cuando haya definiciones las operaciones se completen. "Es un proceso complejo porque entra en juego la negociación que se toma en el tipo de cambio. Lo que hacemos es ofrecerle a los clientes la posibilidad de avanzar con la planificación de los viajes, para que esta situación no les afecte en su organización, con la opción de congelar el precio de una parte ahora y luego sumar los ítems que más tarde contraten, entendiendo que no todos sacan todos los servicios juntos", explicó un representante de una empresa mayorista.

Las que solo aceptan dólares momentáneamente avisaron, al término de la semana pasada, que todos los pagos deberán seguir realizándose por medio de esa divisa hasta nuevo aviso, ya sea en billete, depósito o transferencia. "Seguimos firmes porque transcurren horas entre que confirmamos la venta, cobramos, preparamos la transferencia y giramos el dinero. Desde el momento en que trascendió que se prevén cambios, hace una semana y media, estamos expuestos a un salto abrupto, lo que es muy riesgoso para la salud financiera del negocio. Preferimos esperar hasta entender exactamente cuáles son los ajustes que se harán. Analizaremos qué haremos si se demora el anuncio", expresaron desde otra agencia mayorista.

En el sector, aseguran que no tienen conocimiento de cómo se implementará el "dólar Qatar" y le reprochan al Gobierno que no convoque a una mesa de trabajo conjunta donde puedan expresar su posición. La industria continúa expresando su descontento, ya que se siente afectada por cada medida que se toma. Las agencias ya dan por descontado que habrá nuevas restricciones, teniendo en cuenta el objetivo del Ministerio de Economía de frenar el drenaje de divisas por viajes para así cuidar las reservas del Banco Central, especialmente en la previa del Mundial de Fútbol.

El año se encamina a terminar con gastos por aproximadamente u$s 7500 millones en concepto de viajes y consumos con tarjeta en el exterior.

El Gobierno analiza entre varias propuestas cuál pondrá en marcha. Se estima que el dólar turista tendrá un valor cercano al blue y pasará a costar casi $ 300 . Está previsto que el nuevo esquema cambiario comience a regir días después de que finalice el "dólar soja", a comienzos de octubre, dada la proximidad del Mundial, las operaciones que detectó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -identificó que de los 541 monotributistas que adquirieron entradas para ir a Qatar, 151 no poseen ingresos para justificar la compra de tickets- y la presión de sectores empresarios, como el que encabezó la Unión Industrial Argentina (UIA), que pidió prioridad para importar insumos para la producción.

Con el nivel de demanda actual, 2022 se encamina a terminar con gastos por aproximadamente u$s 7500 millones en concepto de viajes y consumos con tarjeta en el exterior, según cálculos del Gobierno, que apunta que este éxodo no se compensa con la entrada de moneda extranjera proveniente de los turistas que ingresan al país, ya que en la mayoría de los casos se vuelcan al mercado paralelo para cambiar sus dólares al tipo de cambio blue .



Así las cosas, según las agencias, la implicancia de la 'cuenta turismo' en el déficit del Banco Central es "insignificante", ya que, esgrimen, las compras de bienes en el extranjero, la mayoría de ellas en plataformas de comercio electrónico, representan el 75% de los gastos en el exterior, mientras que los consumos turísticos propiamente dicho (pasajes y estadías) aluden que significan el 25% restante.