Empresas frenan búsquedas laborales por el cepo a las importaciones

Las empresas ya comenzaron a frenar la contratación de personal por la falta de insumos para producir que genera el cepo a las importaciones. Así lo admiten varias de ellas en los pasillos del 58° Coloquio de IDEA, al igual que consultoras de recursos humanos, encargadas de llevar adelante búsquedas laborales para organizaciones de distintos sectores. En un contexto de incertidumbre, adoptan una postura más conservadora para evitar asumir riesgos.

Mientras que varios empresarios hicieron énfasis en la necesidad de discutir propuestas para fomentar la creación de puestos de trabajo formal -uno de los ejes de debate de la segunda jornada del evento que transcurre en Mar del Plata-, otros se mostraron preocupados por las variables macro que golpean a sus negocios y los obligan a reformular sus planes.

Cuánto ganan los gerentes de Operaciones en un contexto de inflación y cepo

Sueldos: cuáles son las posiciones que mejor pagan en Argentina y las provincias con mejores salarios

Aunque resulta difícil calcular una cifra porque "todo es dinámico y cambia día a día", headhunters estiman que en el último mes cerca de un 20% de sus clientes pymes y de grandes compañías, generadores de empleo privado, les comunicaron que dejarán de lado hasta nuevo aviso las búsquedas que tenían previstas para agrandar sus nóminas.

Las ensambladoras, las metalmecánicas, las que fabrican pinturas y las que elaboran productos plásticos son algunas de las que ya tomaron esta determinación, debido al estado crítico que atraviesan y el alto nivel de dependencia de importaciones que tienen. Temen que se mantenga esta parálisis en el tiempo, si las dificultades para importar persisten.

Qué pasa con las búsquedas laborales de las empresas en este contexto

En un escenario en el que no ven un horizonte de estabilización, varias empresas directamente suspendieron los proyectos de ampliación de sus plantillas hasta que "la situación se acomode". "Teníamos pensado contratar a 30 personas en lo que resta del año. Congelamos las búsquedas. Hasta que no tengamos un panorama más certero, las dejamos en stand-by porque no queremos arriesgarnos", le reconoció a El Cronista un empresario de una firma local que provee a industriales con insumos clave.

En ese sentido, aseguró que esperarán a que se implemente el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que entrará en vigencia el lunes. "Hay materia prima que no nos está entrando. En función de cómo evolucione la situación en las próximas semanas, analizaremos retomar el plan de contratación. Estimamos que, de hacerlo, hasta 2023 no lo pondremos en marcha", advirtió.

En el último mes cerca de un 20% de clientes de reclutadores dejarán de lado hasta nuevo aviso búsquedas.

Otras compañías decidieron seguir adelante con las ampliaciones de sus planteles, pero redujeron el número de búsquedas: se limitan a cubrir vacantes indispensables o priorizan perfiles estratégicos, alineados al core de la actividad que desarrollan.

"No tomar más gente significa crecer a un ritmo menor, una complejidad que se presenta en un contexto como el actual, donde no hay perspectivas de que el panorama se revierta a corto plazo. Eso nos obliga a ser más prudentes, por lo que definimos, junto con casa matriz, enfocarnos en los talentos que hoy resultan fundamentales", comentó el CEO de una multinacional que importa el 75% de sus insumos para fabricar en el país.

Consultoras de recursos humanos y especialistas en materia de empleo dan cuenta de la situación. "Las complicaciones para importar y la inestabilidad del dólar son dos aspectos fundamentales que explican esta problemática", analizó Diego Ortega, vicepresidente de Pullmen, firma de recursos humanos.

Otras compañías decidieron seguir adelante con las ampliaciones de sus planteles, pero redujeron el número de búsquedas.

"Muchas compañías dependen casi por completo de productos importados para producir y hoy no tienen certezas de cuándo ingresará la mercadería. Esta situación los obliga a frenar por completo líneas de producción. Hay suspensiones cada vez más recurrentes y también reducciones de turnos, lo que repercute directamente en las búsquedas laborales", agregó.

"Si los vaivenes macroeconómicos persisten, se verá afectada la generación de empleo", anticipó Andrea Ávila, CEO de Randstad.

"La actividad económica se frenó por el menor volumen de importaciones, y eso tiene un impacto en toda la cadena: afecta no solo a la logística y a los proveedores, sino también las búsquedas laborales", destacó Diana Mondino, economista Ucema.

Por su parte, Cecilia Giordano, presidente y CEO de Mercer en la Argentina, Uruguay y Paraguay, aclaró que, en su caso, no observan que esta tendencia sea generalizada, sino que, por el momento, se da en casos particulares. Lo mismo ocurre, por ahora, en ManpowerGroup Argentina. Su presidente y CEO, Luis Guastini, comentó que se trata de ocasiones puntuales.

Así las cosas, pusieron foco en la complejidad para atraer y retener recursos, en un mercado cada vez más competitivo con una alta rotación, lo cual dificulta dar con talentos estratégicos que muchas empresas priorizan contratar en este escenario. "La gente tiene nuevas expectativas sobre el trabajo y demanda entornos laborales que otorguen bienestar y un sentido de propósito. Las compañías están buscando perfiles con habilidades difíciles de encontrar", concluyó Guastini.