Las 3 propuestas de IDEA para impulsar el empleo registrado en Argentina: el debate y los proyectos

Los principales empresarios del país llevaron a cabo hoy el segundo día del 58° Coloquio de IDEA, y bajo la consigna "Ceder para crecer" coincidieron sobre la necesidad de incrementar el diálogo. Esto además de establecer acuerdos que permitan consolidar políticas comunes de largo plazo para impulsar el crecimiento económico y social de la Argentina.

Al bloque inicial de este jueves sobre la inserción de Argentina en el mundo le siguieron tres paneles en el que se debatieron propuestas superadoras para incentivar la reforma en el mundo del empleo.

EL PANEL SOBRE EMPLEO

Quienes llevaron a cabo las propuestas en el primer panel fueron Emmanuel Álvarez Agis, Socio Fundador de la Consultora PxQ; Gabriela Bardín, Gerente General de P&G Argentina; Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina; y Santiago Nicholson, Managing Partner de Nicholson&Cano Abogados.

De sus alocuciones se distinguieron tres enfoques que podrían tener una incidencia positiva en el empleo: 1) Facilitar acuerdos entre entidades gremiales y empresas; 2) Incorporar a receptores de planes al empleo privado formal; y 3) Modificar el esquema de multas .

LA PROPUESTA DE ÁLVAREZ AGIS

Por su parte, Álvarez Agis hizo énfasis en el problema de creación de puestos de trabajo que transita el país. "El problema es la macro en su conjunto", dijo, aunque pidió ver experiencias superadoras de consenso de políticas propias de la microeconomía, como el acuerdo del convenio laboral de SMATA con las empresas automotrices y el caso particular de La Bancaria.

También distinguió un problema en la distribución de los puestos de trabajos en la actualidad: "En los nuevos puestos de trabajo que se generaron, ninguno de están en sectores que nos gusta, la mitad están trabajando en el sector público y la otra mitad en otras condiciones como autónomos, cuentapropistas, entre otros". Así, dijo que este panorama "es un juego en el que pierde el empleador, el empleado, el sindicato y hasta el Estado. No es que hay un agente económico que esté cómodo con esta situación".

LOS JUICIOS LABORALES

El abogado Santiago Nicholson atribuyó a la alta litigiosidad al momento de la desvinculación laboral como una de las grandes distorsiones en el mercado del empleo actualmente. "No hace falta una gran reforma laboral, sino modificar una gran cantidad de multas. Este sistema no funcionó porque no evitó la gran informalidad".

Asimismo, marcó que esta "puede multiplicar hasta por cinco las indemnizaciones por Ley de Contrato de Trabajo. Esta privatización del poder ha generado que cuando surge una desvinculación hay mayores incentivos a cobrar las multas", por lo que propuso que el Estado vuelva a tener un mayor poder de "policía del trabajo".

LOS ACUERDOS ENTRE SECTORES

El empresario Martín Berardi alentó, al igual que Álvarez Agis, a pensar en la adaptación de políticas pensando desde las situaciones de la microeconomía. Además, destacó el cambio de las modalidades de trabajo y las nuevas formas de los puestos de trabajo. "Creo que los acuerdos privados dentro de las mismas empresas pueden ser una alternativa. Estos deben generar una copia de conducta y una mayor creación de empleo", añadió.

A su vez, ejemplificó con una cifra de su sector el estado económico actual y pidió flexibilizar la legislación actual para "movilizar" el empleo: "Tenemos el mismo consumo de acero de 2011, acá tenemos una Argentina que no crece. Esto no va a funcionar si esperamos a que se resuelve todo".

LOS PLANES SOCIALES Y LA INCLUSIÓN AL EMPLEO

Gabriela Bardín, por su parte, puntualizó en la necesidad de incluir a la mayor parte de la población en el empleo general formal: "Hay un gran beneficio en ir hacia un sistema de trabajo formal y privado. Para el Estado hay dos beneficios como el aumento de ingresos del Estado y sobre la contención del gasto".

Por otro lado, opinó acerca del programa Puente al Empleo y la implementación que pueden tener desde las empresas: "Estos receptores de planes sociales tal vez son personas que nunca trabajaron o que tienen poca capacitación. La pregunta es sobre cómo hacemos para capacitarlos y entrenarlos".

"Nosotros creemos que es fundamental extender el período de pruebas del período vigente de tres meses a uno de por lo menos de seis meses. Este debe permitir la incorporación de un hábito hacia el mercado de trabajo", propuso. Además, pidió reducir las cargas para las empresas y que este plan sea parte del salario estos tengan durante el primer año: "Si durante el primer año de trabajo esta relación se extingue, que esta persona pueda volver a su plan social".

EL DEBATE SOBRE LAS PROPUESTAS

La consigna para ceder con el objetivo de fomentar el empleo general formal también fue seguida por Gerardo Martínez, Secretario General de UOCRA; Ricardo Pignanelli, Secretario General de SMATA; María Eugenia Prado, Directora de Transporte Fríos del Norte; y Martín Tetaz, economista y Diputado Nacional.

Capacitaciones

En primer lugar, Prado caracterizó al momento del país como contraproducente para las perspectivas futuras dentro de su emprendimiento. Sin embargo, pidió enfocar las políticas para integrar a personas no capacitadas al mercado laboral al invocar su caso personal: "Incorporamos a tres personas que eran receptoras de planes sociales y tuvimos que enseñarles todo lo que implicaba una capacitación más allá de la tarea. Había que construir un vínculo laboral y una cultura del empleo. Después de dos años siguen trabajando en la empresa. Si a mí me preguntan, a ellos solo les faltaban una oportunidad".

LA REFORMA MONETARIA

Tetaz puntualizó en que primero es necesaria "una revolución más profunda dentro del contexto laboral: el régimen laboral no contempla que ahora quienes tienen más necesitan contratar son las PyMEs".

Asimismo, explicó en su faceta como economista que Argentina necesita una reforma monetaria radical. "Cualquier paso que probemos en reforma laboral está destinada al fracaso si no hay estabilidad monetaria que permita recuperar el crédito en Argentina. Esta hay que hacerla en el congreso". Luego hizo mención a la importancia de reglamentar una Ley de Emergencia para las PyMEs.

LA OPINIÓN DE LOS SINDICATOS

El Secretario General de UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que "si queremos generar un cambio estructural para generar una luz de esperanza hace falta la brújula, es decir, la plataforma del encuentro".

"A mí me parece que es necesario que se tiene que debatir un nuevo contrato social y que reemplace al que tenemos hace cientos de años. Hoy ya se está hablando de una industria 4.0 y nosotros estamos muy lejos de eso. Pensamos que hoy se tiene que construir un nuevo contrato a nivel social. Dentro de ese contrato hay que ver cómo repartimos trabajo", opinó.

Su par de SMATA, Ricardo Pignanelli, resaltó la calidad de la mano de obra argentina, a la vez que reconoció la dificultad en la que se encuentra el panorama económico, social y laboral en el país.

"Me parece bien hacer un gran acuerdo, para eso tienen que estar todos los empresarios, todos los sindicatos y el Estado", afirmó. Por otro lado, el dirigente gremial pidió cambiar el mapa de las empresas de trabajo y desconcentrar el área del conurbano.

EL RECLAMO DESDE IDEA