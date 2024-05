Descuentos en pasajes, hoteles y paquetes para viajar en el país y al exterior

Comenzó el Hot Sale, la feria de descuentos online más importante del calendario del comercio electrónico del país junto con el Cyber Monday. Hasta el miércoles 15 de mayo, las marcas buscarán captar a los consumidores en un contexto de caída del consumo con rebajas que llegan al 50%, financiación en hasta 12 cuotas sin interés y envíos gratis en compras online.

Impulsada por la necesidad de congelar los precios de sus vacaciones, la industria turística se apalanca en esta nueva maratón de ofertas para reactivar la demanda.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la entidad que organiza desde hace 11 años el evento , el sitio oficial del Hot Sale ya registró más de 100.000 visitas en la primera media hora desde su lanzamiento, esto es un 50% de aumento, si se compara con los niveles de búsquedas del año pasado.

A su vez, informó la CACE que, entre las más de 15.000 ofertas disponibles, los productos más buscados incluyen indumentaria y calzado, electro, muebles y deco, salud y belleza y viajes.

En tanto, Lorena Comino, CEO de Facturante contó qué "el ticket promedio alcanzó los $ 52.935 en las primeras horas, mientras que la facturación es un 500% superior respecto al año pasado. Notamos que las provincias top de ventas son Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Neuquén".

En este contexto, los prestadores turísticos lanzaron descuentos que llegan al 50% y financiamiento en hasta seis cuotas sin interés. De la propuesta, forman parte agencias de viajes, hoteles, líneas aéreas, empresas de asistencia al viajero, entre otras. Al igual que en 2022 y 2023, el foco de las ofertas está puesto, especialmente, en destinos locales.

Los operadores apuestan, no sólo a las vacaciones de invierno, sino que también ofrecen opciones para el próximo fin de semana largo de junio -desde el jueves 20 al domingo 23-. De hecho, las búsquedas para viajar por la Argentina en estas fechas se anticiparon al Hot Sale y subieron 90% durante las dos semanas previas a la maratón de descuentos online.

Las agencias de viajes sostienen que los argentinos se adelantan a comprar paquetes y vuelos para viajar por el país, y, de esa manera, congelar los precios. De hecho, las v entas que solían tener lugar en junio se cerraron en abril y en lo que va de mayo.

Pablo Aperio, director de la agencia de viajes Travel Services, destacó que "quien detecte en el Hot Sale una buena oportunidad para viajar al exterior podrá utilizar dólares billete, el depósito de dólares o la transferencia bancaria en dólares para pagar su viaje. De esta manera puede conseguir ventajas de hasta un 40% comparado al gasto con tarjeta de crédito, afectada por el impuesto PAIS".



Los descuentos de Hot Sale 2024 en viajes

Aerolíneas Argentinas ofrece 6 cuotas para volar por el país hasta el 30 de noviembre de 2024. La oferta estará vigente hasta el miércoles 15 de mayo a las 23:59 hrs y se podrá comprar tanto desde la aplicación de aerolínea, como a través su página web.

En tanto, la low cost JetSmart anunció que, desde este lunes se podrán comprar pasajes para todos los destinos nacionales con precios con descuento. Así, durante toda la semana, los pasajeros podrán usar el código promocional "MEVOY", para acceder a un descuento del 50% en sus compras, para volar del 20 de mayo al 31 de octubre.

La promoción aplica no sólo a todas las rutas domésticas, sino también a las internacionales que la aérea opera en la región: Lima, Santiago de Chile, Asunción, Florianópolis, Río de Janeiro. También, a las rutas próximas a inaugurarse: Montevideo, Curitiba y Porto Alegre.

Latam, por su parte, lanzó descuentos en sus pasajes de hasta 43%. La oferta aplica para vuelos por Sudamérica y el mundo. Entre las principales ofertas, se hallan pasajes para viajar desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta hacia Sao Paulo, Ciudad de México, Cancún, Bogotá y Santiago de Chile, entre otros.

La chilena ofrece pasajes partiendo desde Buenos Aires hasta Miami -ida y vuelta- por u$s 812 por persona, para viajar entre junio y octubre. Otra opción es, también saliendo desde la Capital, pero hacia Punta Cana y para viajar entre mayo y noviembre, por u$s 673 per cápita. Hay, además, tickets que rondan u$s 69 para la ruta Mendoza-Santiago de Chile.

En cuanto a los paquetes, las agencias Almundo, Avantrip y Despegar, ofrecen hasta un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en destinos de cabotaje. Además, hay un 50% off en el alquiler de autos en destinos nacionales.

La empresa de asistencia al viajero Assist Card también participará de la maratón de descuentos online. De hecho, con objetivo de impulsar los canales digitales de compra y ofrecer promociones exclusivas para aquellos consumidores argentinos que buscan viajar al exterior, la compañía lanzó descuentos de hasta el 50% en sus productos y 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito.

Proyecciones para Hot Sale 2024

La edición anterior del Hot Sale facturó $ 86.000 millones durante los tres días que duró formalmente el evento, que luego se extendió hasta el domingo siguiente. En el sitio oficial, se movieron $ 20 millones por minuto y 960 empresas vendieron 6,8 millones de productos en 72 horas, un 11% más que en 2022.

Si bien la organización no especificó sus proyecciones para la edición de este año, esperan un "evento exitoso, impulsado por la participación de cada vez más empresas" . Se trata de un nivel similar al de 2022, en el que formaron parte del evento unas 1091 marcas. El año pasado participaron 950 compañías.

Por el contrario, el sector espera un nivel de participación mayor de usuarios, aunque con un recorte en los gastos, por la caída de poder adquisitivo.

"Tenemos expectativas positivas respecto al evento, ya que ofrecemos oportunidades para los viajeros que pueden aprovechar y pensar en sus próximas vacaciones con la mejor financiación, especialmente a destinos nacionales", explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.