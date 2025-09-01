Electro Fans 2025: cuándo es, ofertas y cuotas sin interés para comprar TV, celulares y notebooks

Empezó el Electro Fans, el evento anual que reúne a los principales retailers de tecnología y electrodomésticos, con descuentos de hasta 45% y hasta 12 cuotas sin interés. La séptima edición de la maratón de ofertas online se llevará a cabo entre este lunes 1° y el miércoles 3 de septiembre, con posibilidad de extensión sujetas a la demanda.

Se trata de la segunda edición del evento en el año, luego del éxito que tuvo la propuesta en marzo de 2025. Esta vez, contará con la participación de cadenas como Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone y On City. Los beneficios y descuentos de las compañías rigen tanto para sus sucursales físicas, como para plataformas online.

Este evento llega en un momento difícil para el sector del consumo masivo, sobre todo generado por la apertura de las importaciones y la pérdida de competitividad -en precios- de los productos locales contra los extranjeros.

Sin embargo, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2025 las empresas locales registraron un aumento del 79% en facturación, con un total de $ 15,3 billones. Esto casi que duplicó el alza del 39% que se había registrado en el mismo período del año anterior. Las categorías que más impulsaron este crecimiento fueron electro, turismo y alimentos.

La edición anterior de Electro Fans, que se realizó en marzo de este año, marcó un precedente en ventas: en los primeros tres días del evento, las cadenas participantes superaron ampliamente sus expectativas, con ventas hasta un 175% superiores a las habituales. "Durante estas acciones especiales se duplican las visitas a los sitios web y el nivel de ventas llega a superar en un 50% la semana promedio" , indicaron fuentes de Megatone.

En tanto, luego de las primeras horas del Electro Fans, algunas cadenas reportaron picos de tráfico en sus plataformas online y agotamiento de unidades de productos muy demandados, como notebooks y auriculares.

Ofertas destacadas de Electro Fans 2025

En On City, durante los tres días del evento se podrán encontrar notebooks HP en seis cuotas por $ 1,2 millones, así como lavarropas Drean de 8 kg a $ 730.000 en seis pagos. Entre los productos tecnológicos, los AirPods 4 de Apple estarán disponibles a $ 489.900 en seis cuotas.

Cetrogar ofrece opciones para el hogar y la cocina, con aires acondicionados Philco de 2750 W frío/calor a $ 300.000 en seis cuotas, tablets Samsung Galaxy de 64 GB por $ 240.000 en seis pagos y Airfryer Atma de 6 litros a $ 90.000 en seis cuotas, dentro de los planes de financiación sin interés.

En Frávega, las ofertas incluyen una Smart TV Samsung de 55 pulgadas a $ 700.000 en nueve cuotas y la PlayStation 5 por $ 1,5 millones en 12 cuotas. También se destacan la heladera Samsung de 396 litros ($ 1,2 millones en seis cuotas) y el kit Starlink estándar a $ 500.000 en seis pagos, disponibles tanto en tiendas físicas como online.

Por último, Coppel ofrece el celular Zuum Rocket III de 8 GB por $ 50.000 en nueve cuotas y colchones de dos plazas Piero a $ 577.999, con financiación de tres o nueve cuotas según el banco.