En un mercado donde 9 de cada 10 candidatos están abiertos a nuevas oportunidades, la reputación corporativa y la experiencia del empleado se han vuelto activos más valiosos que el capital financiero, según CompuTrabajo. En el marco de la reciente entrega de los Best Workplaces 2026 de CompuTrabajo, expertos del sector de Recursos Humanos se reunieron para revelar qué factores distinguen a las empresas que no solo sobreviven a la competencia, sino que se convierten en imanes de talento. En México fueron reconocidas empresas como DHL, Bimbo, Cemex, Coppel, Grupo Xcaret, Manpower, Starbucks y Telvista. Falabella Colombia también fue una de las empresas reconocidas por el Best Workplaces en el sector retail. Camila Villa, su gerente de recursos humanos, compartió durante la presentación de estas empresas que el éxito de Falabella radica en la coherencia de su propósito. Villa dice que hay tres pilares para retener el mejor talento. El primero de ellos es la escucha activa. La empresa realizan dos encuestas anuales profundas para generar planes de acción reales basados en el sentir del colaborador. El segundo es la movilidad interna. El retailer cuenta con un índice superior al 50% de movilidad, permitiendo que los empleados crezcan no solo en su área, sino entre las diferentes empresas del grupo (banco, supermercados, etcétera). Y el último es una inclusión real. Villa destaca su programa para personas sordas, que ya cuenta con más de 56 colaboradores. Cindy Bustos, directora de Employer Branding para Latam en CompuTrabajo, subrayó un cambio de paradigma: el talento ya no elige un trabajo solo por dinero. Los candidatos actuales priorizan el crecimiento y desarrollo profesional. La posibilidad de escalar dentro de la organización es crucial para retener talento. Otro punto clave es el equilibrio vida-trabajo. Una oferta de trabajo flexible que sea transversal a todas las generaciones es un imán de talento calificado. Bustos también resaltó la seguridad psicológica. Es decir, entornos donde sea seguro proponer, innovar e incluso criticar de forma constructiva. Para detectar qué empresas son Best Workplaces, y cuáles cumplen con estas claves, CompuTrabajo realizó miles de valoraciones reales de colaboradores y excolaboradores. Este sello reconoce a las empresas que hoy lideran el mercado en Argentina, Colombia, México, Perú y Chile.