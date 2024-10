El homenaje a Goyo y el legado de Luis Perez Companc: "Los empresarios tenemos que arremangarnos"

Ya se había presentado. " Soy Luis Perez Companc. Estoy a cargo de tres compañías ", dijo el presidente de Molinos Agro, Molinos Río de la Plata y Pecom Energía. Hablaba del año " con bastantes cambios " para sus empresas y, sobre todo, su familia.

Contó cómo, con sus hermanas Rosario y Pilar, decidieron comprar las acciones de sus otros cuatro hermanos " y tomamos la posta de continuar, sobre todo, con el legado de nuestro padre ". Se calló. No pudo seguir. Emocionado, se le hizo un nudo en la garganta. El silencio, incómodo, se rompió con un aplauso. Sentido, sonoro. Respetuoso. El homenaje de los cerca de 1000 empresarios reunidos en el salón principal del Sheraton de Mar del Plata a Gregorio Perez Companc, "Goyo", por décadas, el principal empresario de la Argentina, fallecido el 14 de junio a los 89 años.

En su segunda participación en el Coloquio de IDEA -la anterior había sido en 2022-, Perez Companc estuvo en el primer panel empresario de la 60ª edición de la cumbre. Presentado como uno de " los empresarios que invierten en la Argentina ", el nuevo páter familias del grupo que fundaron sus tíos a fines de los '40 habló de sus motivaciones para seguir apostando al país. También, de por qué hacerlo en este momento.

" En la Argentina, estamos en un momento bisagra. Uno ve que hay luz al final del túnel ", aseguró. " Las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Llevará bastantes años estabilizar al país. Pero estamos en el camino ", afirmó, en relación a las decisiones económicas que tomó el gobierno de Javier Milei y que, en el caso de Molinos, una de las principales alimenticias del país, impactó en una caída del 30% en su resultado operativo del primer semestre, con una pérdida del 8% en los volúmenes vendidos.

En ese sentido, Perez Companc también les envió un mensaje a los demás empresarios. " Para que esto pueda funcionar, cada uno tiene que poner su grano de arena. Como empresarios, eso es hacer las cosas bien y cada vez mejor. Ahora tenemos que arremangarnos y trabajar dentro de nuestras compañías. Ser lo más eficientes posibles para que se desarrollan y crezcan. Tratar de aportar lo máximo que podamos para que la Argentina pueda ser referente en cada sector donde tiene un diferencial ".

Además de Molinos (consumo masivo) y Molinos Agro (comercialización de productos agrícolas), Perez Companc pisar fuerte en energía con Pecom, que este año se quedó con las principales áreas convencionales que YPF operaba en Chubut: Campamento Central-Cañadón Perdido y El Trébol-Escalante. Con esta operación, cerrada en agosto, el grupo volverá a la producción de hidrocarburos después de más de 20 años, tras su venta a Petrobras.

Ignacio Bartolomé, CEO de GDM.

" Si Dios quiere, en las próximas semanas, estamos tomando los campos que ganamos en la licitación que sacó YPF. Con ellos, volvemos a operar campos petroleros. Eso es un desafío muy grande. Hay que ponerle mucha tecnología, mucha cabeza ", anticipó.

" Estamos convencidos de que lo podemos hacer. Es nuestro granito de arena a la Argentina: el sector energético es muy importante ", definió.

El heredero de Goyo compartió panel con referemntes de otros dos sectores claves para el futuro económico de la Argentina: Ignacio Bartolomé, CEO de GDM (agro), y Hernán Kazha, founder y managing partner de Kaszek Ventures (tecnología).

" Cuando el profesional argentino está liberado del 40% de su tiempo pensando en la inflación, la devaluación, el piquete de la esquina o si podés sacar o no la plata, se destaca. Si podemos tener estabilidad, bajar la incertidumbre y liberar ese 40% que nuestros equipos consumen en cosas que no agregan valor, la Argentina podrá hacer mucho más ", señaló Bartolomé.

Apuntó contra el déficit de infraestructura. " Hoy, bajar el maíz de Salta al puerto cuesta u$s 65 por tonelada. Y, del puerto a China, cuesta u$s 40. Ahí, hay algo que se puede mejorar ", describió. Resaltó el papel que deben asumir los empresarios para liderar ese cambio.

" Todos nosotros, que tenemos un rol con impacto en nuestras empresas y comunidades, debemos dar el ejemplo con la acción. Hablar de ‘incertidumbre' es algo esotérico. Hay que pensar en qué puedo hacer para que se reduzca y trabajar en algo concreto desde el lugar que me toca ", señaló.

Ejemplificó con una solución que encontró GDM para el poco rigor del campo argentino con el respeto a la propiedad intelectual. " De los 15, 18 países en los que operamos, la Argentina es el que menos respeta la propiedad intelectual: el 35% de los productores. En China, el 70%; en Uruguay, el 80%; en los Estados Unidos, el 100%. Contar con esa adversidad hace replantear cuánto más querés seguir invirtiendo en la Argentina. Tenemos que cambiar ese marco y no podemos pedir siempre una solución del Gobierno. Hay formas de hacerlo de forma privada ", contó.

Describió la implementación de un sistema mediante el cual el productor que usa su tecnología se compromete a pagarla. " Nos sorprendió el nivel de cumplimiento. Eso está haciendo que pensemos en invertir más en la Argentina de lo que pensábamos por ese más respeto a la propiedad intelectual ", afirmó.

Hernán Kazah, managing partner de Kaszek Ventures, participó virtualmente del panel que moderó Verónica Cheja (cofounder y presidente de Urban Grupo de Comunicación).

" Llega un punto en el que, como empresario, hay que dejar de pedir y ponernos a pensar en qué podemos hacer nosotros, con nuestros pares, para crear algo que es beneficioso para toda la cadena. Por ahora, viene bien ", reflexionó.

Por su parte, Kazah, cofundador de Mercado Libre y hoy a cargo del fondo de venture capital más grande de América latina, con u$s 3000 millones levantados en nueve rondas, valoró la necesidad de estabilidad pero, sobre todo, continuidad en la macro.

" Para que un empresario pueda enfrentar desafíos y crear valor para sus clientes, la macro no puede cambiar cada cinco minutos. No estar pensando ese 40% del tiempo en la macro antes de empezar a hacerlo en su trabajo. Eso significa que, en otros países, te llevan un 40% de ventaja ", observó.

Kaszek invirtió en más de 100 empresas, muchas en la Argentina. " Nuestros emprendedores en la Argentina, probablemente, empiecen a trabajar en sus empresas desde el mediodía. Antes, están pensando en cómo ganarle a la regulación que el Banco Central puso hace cinco minutos ", indicó.

" Estabilidad y continuidad es fundamental. Se consiguen haciendo cosas lógicas. Encontrar el modelo de negocios perfecto, el plan perfecto, se saca más de la estabilidad y de aprender a manejarse con las reglas de juego que estar tratando de optimizar normas que cambian cada cinco minutos ", contrastó.

No fue la única comparación que hizo. Recordó que la Argentina pudo tener a unicornios como Mercado Libre, Globant y Despegar, porque, hace 25 años, el ecosistema emprendedor más desarrollado de la región estaba en la Argentina.

" Eso se fue perdiendo. Hoy, está en San Pablo, México y, en tercer lugar, Colombia y Brasil ¿Por qué lo perdimos? Tamaño del mercado, por un lado. En tecnología, las escalas son muy importantes. Pero, también, porque han sido más estables ", dijo.

" Cuando, en 1999 o 2000, la Argentina era el epicentro, veníamos de los '90, de muchos años de estabilidad. Eso generó que un grupo de emprendedores que supieron aprovechar eso. No tengo que contar qué pasó después. Pero tuvimos de todo menos estabilidad ", continuó.

" Eso afecta mucho el desarrollo tecnológico. Quien quiera innovar en un barco que atraviesa una tormenta es casi imposible. El efecto compounding de esos riesgos hace que sea inmanejable ".