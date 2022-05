El Gobierno vuelve a poner la lupa sobre Vicentin: pide información sobre el plan de salvataje

El Gobierno puso un ojo en el grupo de inversores que quiere quedarse con los activos de Vicentin. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le solicitó al trío de interesados en entrar al capital accionario de la cerealera -la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Bunge, que se sumó al consorcio tras la salida de Molinos Agro- que informe la transacción, en caso de concretarse.

El organismo, que depende de la Secretaría de Comercio, encabezada por Roberto Feletti, hizo este pedido para analizar "si la operación de concentración que emerge como consecuencia del proceso falencial restringe o distorsiona la competencia, de modo que puede resultar un perjuicio para el interés económico general ".

Después de China, el trigo transgénico antisequía de Bioceres llega a Australia y Nueva Zelanda



Maquinaria agrícola, el sector con producción nacional récord amenazado por la guerra Rusia-Ucrania



Así se desprende de un comunicado que figura en el expediente del concurso preventivo de Vicentin y que le envió Rodrigo Luchinsky, titular de la CNDC, a Fabián Lorenzini, juez de Primera Instancia del Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, quien lleva adelante la convocatoria de la cerealera.



"Advirtiendo lo informado por diversos medios periodísticos, de donde surge que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Bunge conformarían el grupo de compradores, que, al final del proceso, pasarían a ser titulares de la casi totalidad del accionariado de la compañía que se encuentra concursada, es menester hacerle saber que, de alcanzar los extremos previstos por la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.422 en sus artículos 7 y 9, es obligatoria la notificación de dicha operación por parte de las compradoras ante el organismo que presido", le informó Luchinsky a Lorenzini, y aclaró que la notificación deberá efectuarse en los plazos previstos por la mencionada norma.

No es usual que Defensa de la Competencia haga una solicitud de esa naturaleza. Por lo general, los protagonistas de una compra o fusión de empresas le presentan los papales para su aprobación luego de firmada la transacción. Algo que, todavía, no ocurrió, ya que el ingreso de las tres empresas a Vicentin no es un acuerdo ya cerrado, sino supeditado, en primera instancia, a que la cerealera logre las conformidades necesarias para reestructurar los más de u$s 1500 millones a los que asciende la deuda verificada de su concurso.



Adicionalmente, la CNDC le recordó a Lorenzini que se encuentra suspendido el análisis de otros expedientes en trámite, relacionados a concentraciones de firmas vinculadas de forma directa o indirecta a Vicentin: el caratulado "V.F.G Inversiones y Actividades Especiales S.A., Industria Agrolimentaria Latam S.A. y R/C Argentina Biofuels Investment Cooperatief UA"; el de "Industria Agroalimentaria Latam S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos y Molinos Agro"; y el de "Baf Latam Credit Fund, BAF Latam Trade Finance Fund y V.F.G Inversiones y Actividades Especiales S.A".

Según detalla el texto, la suspensión fue determinada hasta tanto no se comunique el levantamiento de diversas medidas cautelares dictadas en el ámbito de otras investigaciones judiciales en curso, que tiene a Vicentin y a parte de su grupo de ejecutivos como protagonistas.

Cómo sigue el caso Vicentin

Mientras avanzan las negociaciones, Vicentin busca las conformidades que necesita para alcanzar el consenso con sus acreedores y así salir del proceso concursal que se abrió en febrero de 2020, luego de haber caído en default en diciembre de 2019.

Tras haber obtenido por parte de la Justicia una nueva prórroga del período de exclusividad, tiene tiempo hasta el 30 de junio para cerrar un acuerdo. Por el lado de los acreedores comerciales, la mayoría ya dio el visto bueno. Según informó en la Justicia, Vicentin ya consigió la adhesión de la mitad más uno (el 51%) de las cápitas de los acreedores granarios.

Vicentin tiene tiempo hasta el 30 de junio para cerrar un acuerdo con los acreedores.

No obstante, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras, aún necesita conseguir la aprobación de los acreedores que representan los dos tercios (el 66%) del capital de la deuda.

Asimismo, todavía está pendiente que se expidan los bancos extranjeros, un grupo financiero que incluye a entidades del exterior con u$s 500 millones impagos. En las últimas semanas, tras haberse bajado Bunge, las conversaciones se habían freezado, dado que los bancos estaban a la espera de definiciones sobre si se incorporaría un nuevo jugador al grupo de interesados estratégicos o si ACA y Viterra reformularían la propuesta.