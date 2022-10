El fenómeno Tandil: 1000 porteños por año la eligen para vivir, cuánto sale una casa

La pandemia influyó en todos los aspectos de la vida. La posibilidad de hacer home office, la necesidad de vivir en espacios más abiertos, cercanos a la naturaleza y lejos de la vorágine de la Capital, incentivaron a muchas familias a trasladarse a ciudades más tranquilas y Tandil resultó una de las elegidas.

La localidad bonaerense que se ubica a 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tiene 150.000 habitantes, aunque este número cambia permanentemente ya que, según Enrique Alewaerts, presidente del Centro de Martilleros y Corredores de Tandil, se radican entre 900 y 1000 familias en promedio por año.

Empieza la nueva era del mercado inmobiliario: la venta de propiedades subió 24% en agosto



La pizzería Kentucky llegó al interior: primer desembarco en una ciudad estratégica





"Hay un crecimiento sistemático en las altas de medidores eléctricos, se instalan aproximadamente cinco por día . Esto da un total de 1500 casas por año , indudablemente la población está creciendo y lo va a seguir haciendo", sostiene Daniel Hoyos Maldonado, colaborador del Centro de Estudios en Administración y del Instituto de Economía de la UNICEN.

Según la Cámara Empresaria de Tandil, la construcción en el Municipio viene experimentando una importante recuperación durante 2022. Por su parte, Alewaerts, afirma que "está viniendo gente con inversiones a Tandil, la construcción se está moviendo, aunque tenemos que alentar a la construcción de unidades funcionales".

En esa línea, el presidente del Centro de Martilleros, añade que hay que "incentivar la construcción, mayormente desde políticas públicas que impulsen las inversiones, por ejemplo los créditos hipotecarios". Asimismo, resalta que "se están construyendo cada vez más viviendas familiares". Y es que según el Indicador Municipal de la Actividad de la Construcción, realizado por la Cámara Empresaria de Tandil, l os permisos de edificación para las viviendas familiares son los que más crecieron en los últimos cinco años.

Una de las atracciones principales de la ciudad son las sierras

Desde Viveco, una firma de desarrolladores con más de 25 años en la ciudad, comentan que " hoy por el contexto inflacionario no es seguro establecer un costo por M2". Sin embargo, si bien dependerá de las características deseadas para cada casa, "el valor del metro cuadrado estándar para una casa es de $ 195.000 aproximadamente".

Por su parte, Alewaerts reconoce que "hoy las operaciones inmobiliarias se realizan mayormente de contado efectivo y en algunos casos se pueden adquirir unidades funcionales en pozo con entrega y cuotas que podrían ser en pesos. Una unidad funcional de dos ambientes 45 m2, bien ubicada y a estrenar ronda los u$s 50.000. Mientras que una casa de tres ambientes 80 m2, semicéntrica, ronda los u$s 100.000, aunque dependerá de los años de antigüedad, m2 construidos y medida del lote". Sin embargo, en el caso de las propiedades que están más alejadas del centro y aquellas que están dentro de los barrios privados, l os valores se disparan a más de u$s 500.000.

El Dique de Tandil, otra de las atracciones de la ciudad

"Más allá de que hay mucho interés y muchas radicaciones por año, Tandil no escapa a la realidad del país. Pero, lo que tiene es un tejido social fuerte que le permite seguir creciendo dadas las circunstancias", expresa Hoyos Maldonado. Y a su vez añade: "La lógica de Tandil es muy simple, el que hace es el sector privado y el municipio acompaña o trata de no obstaculizar".

El desafío de alquilar en tandil

"Como nuestra Ciudad está en pleno crecimiento, no hay zonas mayormente elegidas al momento de alquilar, se alquila todo. Desde un departamento pequeño en el centro como un gran chalet a las afueras", comenta Alewaerts. Si bien comenta que hay distintas propuestas, diversos inmuebles de valores y características distintas, reconoce que "se puede acceder a un departamento de dos ambientes desde $ 40.000. En el caso de una casa de tres ambientes los precios arrancan en $ 75.000".

Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Tandil, reconocen que la oferta inmobiliaria es escasa y no logra satisfacer la demanda que existe año a año en la ciudad: "El tema de los alquileres sigue siendo un desafío, la demanda supera a la oferta".

Tandil, una sucursal porteña

"Tandil es una Ciudad que nos ofrece y brinda todo para una gran calidad de vida; tanto de manera personal, profesional como familiar. Tenemos gran actividad comercial, variadas opciones al aire libre", comenta Alewaerts. Y es que la ciudad cuenta con la presencia de varias firmas grandes, como Mostaza, Carrefour, Globant y Open Sports. Además, hay colegios bilingües, un centro comercial y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), lo que permite que Tandil sea el cuarto municipio con más graduados, con 139 por cada 1000 habitantes.

A su vez, el municipio cuenta con 24 empresas cada 1000 habitantes, el número más alto de toda la Provincia de Buenos Aires, lo que arroja un porcentaje de desocupación menor al 9%, según un estudio de la UNICEN.