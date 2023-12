Efecto Airbnb: alquilar un monoambiente en Barrio Norte es hasta 300% más caro que el año pasado

Los alquileres temporarios ganaron terreno en el último año como consecuencia de la búsqueda de los propietarios de mayor rentabilidad. Sin embargo, hay zonas en las que se intensificó la tendencia más que en otras. Y Barrio Norte es una de ellas.

En este barrio, bien ubicado para turistas, la oferta de rentas permanentes se redujo a niveles históricos lo que generó una disparada de precios de los alquileres de más del 300% en solo un año. El escenario, claro, podría cambiar en los próximos días, si se dolariza el mercado de alquileres, tal como lo anunció el actual presidente, Javier Milei.

Según datos de Reporte Inmobiliario, alquilar un monoambiente en Barrio Norte cuesta hasta $ 400.000. Y una de las principales razones que dispara los precios es que la oferta es casi inexistente . "Hay solo 10 departamentos publicados a través de inmobiliaria", resaltaron desde Reporte Inmobiliario. Ahora, los valores llegan a los $ 700.000 en el caso de un tres ambientes.

"En la zona de Barrio Norte la mayoría de los propietarios se volcaron al alquiler temporario en busca de una mayor rentabilidad en dólares", explicó Daniel Bryn, dueño de Invertire Real Estate. Los propietarios, desalentados por la Ley de Alquileres, buscaron opciones con mayor retorno y flexibles.

Hoy un alquiler temporario puede generar una renta promedio de entre el 7% y el 8% anual en dólares. Mientras que la renta convencional tiene una tasa que apenas llega al 4 por ciento.

Los propietarios saben que la zona es propicia para el alquiler temporario por su cercanía a universidades y a puntos turísticos. "Buenos Aires se convirtió en una ciudad barata para el extranjero y Airbnb es un recurso que optan muchos para sacarle beneficio" , explicó Bryn.

Ahora, esta realidad podría cambiar si se modifica la actual Ley de Alquileres y se aprueban los precios en dólares. "La libre negociación entre las partes y la posibilidad de poner los inmuebles en divisa estadounidense atraería a los inversores al mercado de los alquileres y cambiaría totalmente el escenario", explicó Iván Ginevra, presidente del Colegio Inmobiliario Argentino (CIA).

Suba de precios

Los precios en dólares no son un detalle menor. Con la nueva Ley de Alquileres, s i bien se mantuvieron los contratos a tres años hay un ítem que se modificó que influyó totalmente en los precios actuales de las propiedades.

"De octubre a noviembre se dio el pasaje de dólares a pesos en los precios de las publicaciones. Y es que la nueva Ley prohíbe que se publiquen en moneda extranjera", explicaron desde Reporte Inmobiliario.



"Si bien el aumento porcentual es sumamente alto, no es más que el reflejo de lo que en realidad ya estaba presente en el mercado, sólo que no quedaba transparentado al no estar presente esa oferta en meses anteriores por estar expresada directamente en dólares", agregaron.



Según el informe de Reporte Inmobiliario, los departamentos de tres y cuatro ambientes son los que, en promedio, más aumentaron su valor. En el caso del primero se experimentó un alza del 320% en un año mientras que las unidades más grande subieron 360 por ciento.