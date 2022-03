Despegar se afianza en el negocio de alquiler temporario con la compra de una firma brasileña

Despegar sigue ampliando sus negocios fuera de la Argentina, animada por la incipiente reactivación de la industria turística. La compañía compró la participación mayoritaria de Stays.net, empresa brasileña referente en la gestión de alquileres vacacionales en ese país.

Con un desembolso de u$s 3 millones (equivalentes a 15,65 millones de reales), se quedó con el 51% de su paquete accionario. No obstante, la operación aún está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes , en función de las condiciones de cierre.

Así, Despegar busca consolidarse en este segmento. Al igual que en la Argentina, en Brasil ya presta servicios a través de su propia plataforma, en la sección de alquileres temporarios.

Fundada en 2016, Stays.net es una empresa de software como servicio (SaaS), que ofrece un sistema completo de gestión de propiedades para alquileres vacacionales, que incluyen Channel Manager, Property Management System, ERP y un sistema de reservas de e-commerce integrado entre propietarios, corredores y administradores de alojamientos temporarios.

Es uno de los principales socios de integración de las plataformas de reservas más importantes del mundo, con un inventario de más de 17.000 inmuebles ubicados, principalmente, en Brasil, y 20 alianzas con instituciones.

Con esta incorporación a su portfolio, Despegar continúa su expansión regional , acompañada de una mejora en sus resultados financieros. En el mercado vecino, es dueña de Koin, fintech brasileña que adquirió hace dos años, luego de recibir una inversión de u$s 200 millones. En 2019, ya había comprado Viajes Falabella, el vertical de viajes del grupo chileno; y un año más tarde, en 2020, se quedó con Best Day, la agencia de turismo líder en México.

Despegar continúa expandiéndose

Para Marcelo Grether, chief M&A and new business de Despegar, Stays.net "refuerza la estrategia de crecimiento con foco en Brasil, además de potenciar el vertical de alojamientos temporarios".

"Siempre estamos atentos a las tendencias. Stays.net es una manera de robustecer nuestra oferta. Ofrecemos una solución completa y mejoramos nuestra propuesta de valor, añadiendo opciones. El objetivo es adaptarnos a las necesidades y los intereses de los usuarios, trabajamos cada día para que así sea. Queremos ser siempre la primera opción para los viajeros de América latina y creemos que esta adquisición es un gran paso en ese sentido", señaló.

Dado que, según Despegar, solo el 10% de los propietarios de alojamientos temporarios de América latina utiliza la gestión de canales digitales en comparación con el 90% en Europa , existe un amplio margen para que la nueva asociación con Stays.net crezca.

Solo el 10% de los propietarios de alojamientos temporarios de América latina utiliza la gestión de canales digitales en comparación con el 90% en Europa.

"Estamos ansiosos por trabajar con el equipo de Despegar. Esta asociación nos permite expandir nuestro alcance geográfico en América latina y ofrecer más beneficios a los administradores y propietarios de alojamiento temporarios. Además de aumentar las reservas, nuestro canal de gestión digital ayuda a los anfitriones a lograr estándares profesionales, hacer crecer su negocio de alojamiento temporario y mejorar las experiencias de los huéspedes", comentó Sven dos Santos, director ejecutivo de Stays.net.

Despegar quiere volver a ser unicornio

De esta manera, con 22 años de trayectoria, Despegar busca recuperar su posición de unicornio -la denominación que adquieren las empresas con una valuación de más de u$s 1000 millones-, con más de 29 millones de clientes y operaciones en 20 países.

Hoy, su capitalización bursátil es de u$s 794 millones. En el peor momento de la pandemia, tuvo una caída récord de su valor de mercado, llegando a valer u$s 358 millones.

Esta baja la hizo salir, temporalmente, del selecto club de los unicornios nacionales -al que ingresó en 2017, tras su debut en Wall Street, con una capitalización superior a u$s 2000 millones- y la convirtió en un unicorpse, juego de palabras entre el mitológico equino y el término en inglés de "cadáver" ("corpse").

No obstante, la mejora en sus números evidencian la recuperación. Este jueves, informó sus resultados financieros (no auditados aún) correspondiente al cuarto trimestre de 2021. En ese período, en relación al tercer trimestre del mismo año, sus gross bookings (la facturación bruta) incrementaron un 46% a u$s 958,8 millones, impulsadas por la mayor demanda de viajes en la región, aunque todavía la empresa está lejos de alcanzar el nivel prepandemia (se encuentra al 75%).

Sus ingresos netos representaron u$s 124,6 millones, con un crecimiento quarter-over-quarter del 49%, alcanzando el 86% del volumen obtenido en el último trimestre de 2019, antes del coronavirus. En tanto, el ebitda ajustado significó u$s 9 millones, un 9% superior al reportado en el mismo trimestre dos años atrás.

Por su parte, las operaciones incrementaron un 22%, alcanzando el 82% del volumen transaccionado en ese período prepandemia. El 'programa de lealtad' casi triplicó la adhesión de usuarios, con un total de 2,8 millones de miembros.

Damián Scokin, CEO de Despegar

En referencia al desempeño de la compañía, su CEO, Damián Scokin, afirmó: "Mientras que las reservas brutas aumentaron, gestionamos eficazmente los gastos de ventas y marketing, que incrementaron un 23%, a un ritmo mucho más lento. Los resultados alentadores del cuarto trimestre reflejan los esfuerzos que realizamos en los últimos dos años para reducir nuestra estructura de costos, capturar sinergias de adquisiciones, diversificar nuestras fuentes de ingresos y aumentar la rentabilidad".

"La diversificación geográfica a través del crecimiento orgánico e inorgánico nos permitió no solo captar mayor demanda en los mercados en recuperación, sino también impulsar la rentabilidad", indicó.

Y concluyó con una perspectiva positiva: "Si bien Omicron atenuó los viajes, prevemos una recuperación en las compras en el próximo trimestre y esperamos beneficiarnos de una sustancial demanda reprimida durante el resto del año".