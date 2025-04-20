Mercado Libre redobla su jugada y pone el ojo en un nuevo objetivo: convertirse en el destino número uno de moda y belleza en la región . El anuncio se hizo oficial durante el evento Mercado Libre Experience, donde Laura Manzione, Head de la categoría, presentó una visión que va más allá de vender productos: quiere transformar toda la industria desde una plataforma digital.

“Moda y belleza no es solo una categoría más. Es una experiencia emocional, creativa y profundamente personal. Queremos ser el lugar donde las personas se inspiran, descubren y se conectan con lo que usan y cómo se sienten” , expresó Manzione ante un auditorio expectante.

Laura Manzione junto a Stephanie Demner

De rubro en crecimiento a motor estratégico

La categoría ya muestra señales claras de liderazgo. Las proyecciones son igual de prometedoras: para este año, se estima un crecimiento del 35% en volumen, un número mayor al promedio del sitio.

Lejos de conformarse, Mercado Libre quiere ser el hub central para marcas , fabricantes y creadores para conectar a grandes jugadores con nuevas marcas digitales, muchas nacidas en pandemia, que hoy pisan fuerte en redes sociales.

La experiencia de usuario: cómo Mercado Libre quiere mejorar la categoría

Manzione enfatizó que Mercado Libre tiene la mejor red logística, una plataforma segura y que la moda y la belleza necesitan una experiencia adaptada a lo sensorial .

Por eso están desarrollando herramientas específicas como probador virtual, videos enriquecidos y clips, kits interactivos de productos, rutinas de belleza armadas y el impulso de reviews que mejoran la conversión.

A eso se suma una fuerte estrategia de hunting de marcas -tanto grandes como emergentes-, con especial foco en aquellas que ofrecen una excelente relación precio-calidad o que conectan con comunidades digitales. Hoy operan más de 350 marcas en la plataforma, cada una con su tienda oficial personalizada.

Un modelo más inclusivo y colaborativo

Uno de los cambios más interesantes de esta apuesta es el modelo de trabajo con las marcas. Lejos del enfoque tradicional, la plataforma busca relaciones más estratégicas para ayudar a los partners a adoptar tecnologías, aprovechar campañas de alto impacto y escalar su presencia digital.

“El 50% de las ventas de moda y belleza en Asia ya son por e-commerce. En Argentina estamos entre el 12% y el 15%. Tenemos mucho por crecer, y creemos que la clave está en hacerlo juntos” , sostuvo Manzione.

Una embajadora para amplificar la visión

En este marco se presentó a Stephanie Demner como embajadora oficial de la categoría. Con más de 1.7 millones de seguidores , la influencer se convierte en aliada clave para conectar con las audiencias jóvenes y generar contenido auténtico que impulse la propuesta de la plataforma.

Demner, durante su intervención en el escenario, destacó el cambio de paradigma en el consumo. “Las nuevas generaciones vienen con una actitud mucho más disruptiva y con ganas de alzar la voz. Antes pasaba que nos imponían una tendencia y la adoptábamos. Hoy eso cambió: la moda ya no es algo cerrado, sino que son las propias personas quienes marcan el rumbo de las tendencias. Uno elige lo que quiere usar, cómo y cuándo. La moda de hoy se adapta a las personas, y no al revés. Y creo que eso es lo más valioso” , expresó

La apuesta está en marcha. Una forma de reconfigurar el e-commerce desde la creatividad, la inclusión y el propósito.

Con tecnología de punta, aliados clave y una comunidad cada vez más conectada, el líder del comercio digital quiere marcar tendencia.