Cuánto cuestan las propiedades en América Latina y qué lugar ocupa Buenos Aires

Buenos Aires es la cuarta ciudad más cara de América Latina para comprar una propiedad. Con un precio promedio de u$s 2421 el metro cuadrado, descendió un puesto respecto al año pasado, según un relevamiento inmobiliario realizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y Navent (Zonaprop).

En comparación con el año anterior, el precio del metro cuadrado en Buenos Aires descendió un 6,8%, ya que, en septiembre de 2021, el M2 en la Argentina rondaba los u$s 2585. El Relevamiento Inmobiliario de América Latina demuestra la situación del mercado inmobiliario a nivel regional y detalla los precios del metro cuadrado de las ciudades capitales.

Sin embargo, Buenos Aires no fue el único país que descendió en el ranking. Santiago de Chile también sufrió un descenso en el precio del metro cuadrado del 20,8% y fue desplazado por Montevideo del primer puesto. Fue Ciudad de México la que se posicionó por encima de Buenos Aires, y la desplazó del tercer puesto con un leve aumento del 0,2% en los últimos 12 meses.

Cuáles son las ciudades con propiedades más baratas

En tanto, las ciudades con el metro cuadrado más caro de la región son Montevideo, con un valor de u$s 3054, Santiago de Chile con un precio de u$s 2724 por M2 y Ciudad de México con un valor de u$s 2424. En cuanto a las ciudades más accesibles de la región se encuentran Bogotá, con un M2 a u$s 1108, Quito con valores que comienzan en los u$s 1204, y, en el tercer lugar se ubica Córdoba con un M2 a u$s 1279.

Según el relevamiento, en promedio, los precios de los inmuebles en América Latina cayeron un 1,3% en dólares nominales, un 4,4% en dólares reales y un 1,3% en moneda local real. Es decir que la cantidad necesaria para adquirir un metro cuadrado cayó en dólares billete, en dólares ajustados por inflación de los EE.UU. y en moneda local ajustada por inflación.

Teniendo en cuenta la moneda local real, la mayoría de las ciudades tuvieron una baja en el valor del metro cuadrado. Sin embargo, hubo cinco excepciones: Guadalajara, con un alza del 11%, Monterrey un incremento del 5%, Panamá, con una suba del 1,6%, San Pablo, con un aumento del 2,9% y, por último, Córdoba, con una suba del 2,3 por ciento.

El relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de nueve países de América Latina, que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web, mayormente pertenecientes a Navent.