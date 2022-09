Cuál es el barrio porteño donde más departamentos se vendieron

El mercado inmobiliario empieza, levemente, a mostrar signos de recuperación. Según el último informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Contra todos los pronósticos, la cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles en julio registró una suba de 27,7% respecto al mismo mes de 2021, al sumar 3138 operaciones. Ahora, cuál es el barrio que concentra la mayor demanda.

Un relevamiento realizado por Remax Premium remarca que el barrio de Palermo sigue liderando el ranking de distritos porteños donde se concretaron más operaciones inmobiliarias en lo que va del año, al igual que lo sucedido en 2021.

"Entre enero y agosto comercializamos más de 1000 propiedades y Palermo nos permitió concretar 60 ventas" , ejemplificó Ariel Champanier, CEO de la inmobiliaria.

Palermo concentra el mayor número de operaciones inmobiliarias

En segundo puesto se ubicó Caballito, con 59 ventas, apenas por debajo de Palermo. Mientras que ya en un tercer lugar Belgrano, con 42 operaciones; en cuarto Almagro, con 35; y en quinto Recoleta, con 31.

Palermo y Caballito son los dos barrios con mayor demanda y más consolidados en la Ciudad de Buenos Aires

" La alta demanda de Palermo se centra principalmente en las comodidades del barrio, donde sobresalen su polo gastronómico, su cercanía a colegios, la diversidad de medios de transporte públicos y sus accesos", describió Champanier.

¿Qué tipo de departamento se vende más?

En lo que respecta a la tipología más vendida en este barrio, sus clientes optaron por departamentos usados de dos y tres ambientes con un ticket promedio de u$s 106.000 y u$s 167.000, respectivamente, a pesar de ser una de las zonas donde hay más emprendimientos desde pozo.

Del sondeo también se desprende que los barrios más demandados son los más caros del mercado. En Caballito, el ticket promedio es de u$s 112.000, en Belgrano el valor es de u$s 130.000, en Almagro u$s 90.000 y en Recoleta u$s 120.000.

"Mientras que Belgrano tiene un comportamiento muy similar al de Palermo, en Almagro los departamentos más vendidos fueron los de 2 ambientes con valores de entre u$s 1600 y u$s 1900 el metro cuadrado (m2)", indicó Champanier.

Los barrios que traccionan demanda

Las sorpresas este año fueron Villa del Parque y Villa Crespo, que en general ocupaban los últimos puestos y hoy están entre los más demandados.

"Villa del Parque presentó un 38% de más de demanda que Villa Devoto y un 81% que Villa Urquiza y veo que Villa Crespo va a seguir creciendo. Ambos tienen mucho potencial", destacó Champanier al hacer hincapié en la baja del m2 que registró en estos barrios, que están cerca de avenidas con presencia de comercios y varias opciones de medios de transportes.

A diferencia de lo sucedido con devaluaciones anteriores, donde hubo una notable caída de la demanda, el CEO de RE/MAX Premium cree que "el comprador sabe que los precios han bajado lo suficiente como para salir a comprar y eso explica que se hayan sostenido las ventas".