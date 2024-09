Críticas a los gremios aeronáuticos y al 'monopolio' de Intercargo, que "hace huelga y el país colapsa"

Entre optimismo por el nuevo escenario de profundización de los cielos abiertos en el país y algunos anuncios de compañías que ya aprovechan el contexto, los CEO más importantes de las aéreas, funcionarios de entidades del sector y del gobierno participaron hoy del Aviation Day Argentina.

Entre lo más destacado del comienzo del evento, organizado por IATA y ACI-LAC (que reúne a los máximos representantes de la industria del transporte aéreo en el país y la región), hubo críticas a los gremios aeronáuticos y al 'monopolio del servicio de rampa', en relación con Intercargo.

El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, dijo que "no cederán ante la extorsión" de un grupo de dirigentes sindicales. Al ratificar la decisión de "abrir los cielos" para incrementar la conectividad aérea en el país apuntó al conflicto con los gremios: "Sabemos que hay sectores que se oponen a este tipo de cambio y resisten apegados a algunos privilegios", dijo.

"Se creen dueños del sector, acostumbrados a privilegios de un sistema totalmente cerrado, donde solamente dos o tres eran los que ganaban y no les importaba o no les importa absolutamente en nada el bienestar de los pasajeros y mucho menos el desarrollo del país", señaló.

En tanto, recalcó que estaba haciendo referencia "a dos o tres dirigentes sindicales" y dijo: "quiero distinguir que no hago referencia a los trabajadores, al contrario, a los trabajadores del sector los que conocemos, porque tenemos trabajadores altísimamente capacitados, comprometidos con la responsabilidad de las funciones que desarrollan en sus puestos de trabajo".

Peter Cerdá (IATA)

" No vamos a permitir y no vamos a ceder ante los métodos extorsivos y patoteros de esos sectores que han sido permanente traba para el desarrollo de la industria y para el desarrollo del país", afirmó el funcionario. Y reiteró: "Vamos a seguir ordenando, a seguir modernizando el sistema, caiga quien caiga, no vamos a permitir que estos tres o cuatro señores impidan el crecimiento del país". Insistió en que "la propia postura y posicionamiento ideológico y político del Gobierno es dejar en manos de un privado todo lo que saben hacer los privados, creo que hoy los protagonistas son los privados".

Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas, se refirió a la desregulación encarada en la Argentina. "El cambio es drástico. Hay una transformación histórica que le permite a la Argentina competir en el mercado global", dijo.

El ejecutivo igualmente apuntó contra otro problema que aseguró "se observa solo en la Argentina". "En ninguna parte del mundo hay un monopolio que tenga un solo servicio de tierra. Hay que abrir la competencia, las aerolíneas deben decidir con qué empresa operar en base a los costos y la eficiencia. No puede ser que Intercargo hace huelga y el país colapsa", sentenció.

Cerdá agregó que "la aviación generó u$s 55 mil millones al PBI de Argentina en 2023, potenciando la generación de 1,2 millones de empleos y facilitando que los visitantes extranjeros dejen u$s 1500 millones, un impacto que va mucho más allá de las aerolíneas y aeropuertos, llegando a taxistas, personal de hoteles, dueños de negocios y restaurantes, entre tantos otros".