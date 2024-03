"Los inversores extranjeros hoy son más positivos que los locales", asegura un reconocido emprendedor e inversor

Hasta hace solo algunos meses los inversores del grupo biotecnológico que opera en la región, Terraflos, le decían a su CEO, el argentino Facundo Garretón: "La Argentina no, descartarla, no pierdas tiempo". Sin embargo, la compañía que nació de la mano del emprendedor serial e inversor en 2018, acaba de hacer su primera apuesta en el país al comprar Vitalis Navitas, una empresa marplatense que vende suplementos alimenticios y cosmética natural.

-¿Qué hace exactamente Terraflos y por qué compra tantas empresas?

-Sí, hoy el grupo está integrado por nueve empresas, si contamos la firma con la que nos acabamos de asociar.

Terraflos es un bicho medio extraño, porque es una empresa, pero funciona también como un fondo. Básicamente lo que hace es integrar un grupo de compañías en una cadena de valor productivo.

El grupo está pensado como una red de equipos, donde cada uno es una empresa que funciona como una especie de cooperativa generando sinergias. Pero cada una de ellas es independiente aunque todas trabajan para el mismo objetivo.

-¿Por qué ahora sí entraron en la Argentina?

-Por un lado, porque en 2023 decidimos que este año íbamos a entrar al BtC, es decir, ofrecerle productos al cliente final algo que no veníamos haciendo, y en la Argentina vimos una oportunidad. Hasta ahora veníamos produciendo bioactivos de distinto tipo. En un principio nos enfocamos en el cannabinoide y después empezamos a diversificar. Básicamente los bioactivos son ingredientes activos de plantas que se pueden convertir en algún tipo de producto final: un suplemento dietario, un fitomedicamento, un alimento. Entonces, hace tiempo que empezamos a invertir en producción alternativa de esos bioactivos.

Que quiere decir, no la forma tradicional: plantar una semilla para que crezca una planta y cosechar eso y sobre eso hacer una extracción. Nosotros no queremos seguir destinando esa cantidad de tierra y agua a la producción de estas plantas donde salen los bioactivos.

Caliz.Bio, por ejemplo, utiliza la tecnología que se llama agricultura celular que es básicamente agarrar un pedacito de una planta, lo pones en un tubo de ensayo con un sustrato y empieza un proceso que se llama callo génesis; se empieza a formar un callo. En cada callo está concentrado el material biológico, todos los ingredientes activos. Eso, después va a un bioreactor, un tanque con condiciones especiales y hace que esos callos empiecen a reproducirse y pasan a una planta de extracción, en nuestro caso en la firma Blueberry, en Colombia. Cada frasquito de estos es como tener un bosque.

Y esto va a una planta de transformación que termina convirtiendo ese bioactivo en alimentos o en suplementos. Ese es el laboratorio que compramos el año pasado, Nutripharma.

Y la formulación la hacemos con inteligencia artificial ya sea para un suplemento o para un alimento. Es decir, en vez de mezclar un par de plantas como se hacía antes en las viejas boticas, estamos mezclando cientos de miles de plantas, entonces encontramos, por ejemplo, cuál es la mejor combinación de bioactivos para una dolencia específica. Esos activos se lo vendemos a empresas, a laboratorios para hacer píldoras o cremas, por ejemplo.

Y ahora entramos a la venta de productos de forma directa, con marca propia. Por un lado, invertimos en la peruana NutriCo, que usa IA para la elaboración de alimentos y hace tiempo que veníamos viendo el tema de suplementos, con qué marca entrábamos y decidimos invertir en la argentina Vitalis.

Garretón con los socios de Vitalis, la primera empresa en la que Terraflos invierte en la Argentina

-Pero hasta hace poco decían la Argentina no

-Como siempre digo la Argentina tiene un potencial único e increíble más para la producción de una serie de bioactivos complejos por el gran conocimiento científico que tiene el país. Pero la falta de previsibilidad y el contexto macro la hacen un mercado muy complicado para invertir. Pero vemos que se están tomando una serie de medidas justamente para acomodar la macro, si bien falta mucho. La apuesta es claramente riesgosa, pero creemos que hay que jugar. Cuando aparecen oportunidades hay que jugar y más en este tipo de empresas en las que la inversión relevante va dirigida a su diversificar geográficamente. De hecho, ya está entrando a México con venta online.

-La Argentina, por otro lado, está barata

-Sí, claramente está barata y se está poniendo cara, entonces hay que ver cuál es el momento adecuado para invertir. Creemos que es el momento.

-Cuando decís se está poniendo cara, ¿ya se está viendo?

-Es una combinación de factores. Con la liberación de precios las empresas pueden facturar a moneda dura más real y eso hace que valgan más.

-¿Es momento para entrar?

-Si me decís a mí yo era el que decía que había que esperar. Hubiese esperado unos cuantos meses más para ver cómo se acomoda todo. Incluso un año más. Pero fue una oportunidad, queríamos acelerar el crecimiento y una buen parte del dinero que apostamos en Vitalis, si bien se invierte en la Argentina, está relacionado al crecimiento de la firma en el exterior. No tenía mucho sentido seguir dilatándolo.

-¿Analizaron otras firmas?

-Sí, vimos como diez y hablamos con tres. La decisión se tomó principalmente por el equipo de fundadores y por la plataforma tecnológica que tiene. Son muy buenos comercializando de forma online. Tiene pocos productos y alta rotación. Y hacían una muy buena sinergia con Terraflos ya que podemos meter mucha ciencia y tecnología para lanzar nuevas líneas.

-¿Las otras dos podrían ser futuras inversiones?

-Una la descartamos y la otra podría ser porque tiene canales tradicionales que se podría integrar a nuestra estrategia y una planta de producción. Pero no sería en el corto plazo.

Callo genésis, la producción alternativa con las que trabaja Caliz.bio, una de las firmas del grupo

-¿Por qué crees que las medidas que se están tomando son correctas?



-Las cosas que se están haciendo son muy fuertes, demasiado. Pero son ajustes que había que hacer y cuando analizás opciones cuesta ver alternativas superadoras. Enero y febrero los datos son alentadores desde el punto de vista que tenés superávit y el dólar está planchado. Hay señales de que puede haber una desaceleración de la inflación. Pero todo es muy prematuro.

-¿Qué opinan los inversores del grupo, los locales y los extranjeros?

-Sí, hoy los inversores son mitad argentino y mitad extranjeros. Los de afuera tienen una opinión más positiva que los locales. Antes los de afuera te decían: 'No hagas nada en la Argentina porque quita valor'. Aunque fuera algo de poco muy valor, decían que la Argentina hacía que tu empresa valga menos 10. Claramente, la entrada de Milei llama la atención a todos los inversores, lo escuchan hablar y les parece un tipo súper lógico y creen que está haciendo lo que tiene que hacer. Lo empiezan a ver con buenos ojos.

Pero qué pasa, ahora los extranjeros dicen 'qué interesante esto' y los locales ven la situación compleja de la Argentina y aconsejan esperan, ser cautos.

-¿Con tu experiencia como diputado nacional del PRO, qué semejanza ves con el gobierno de Mauricio Macri?

-Con Macri veo muchas similitudes de pensamiento liberal, no así el gobierno. Juntos por el Cambio no tenía estas características porque era una coalición mucho más amplía de pensamiento. Y eso es lo que se ve hoy adentro del PRO, los que apoyan y los que dicen no queremos esto.

Mi sensación es que venimos de un contexto en que el relato no venía funcionando acorde a las esperanzas que iba generando y el mundo se está yendo cada vez más para la derecha y ese relato liberal está tomando fuerza.

Yo creo que puede ser peligroso para el mundo mismo. Una de las cosas que valoro de Uruguay es que ese péndulo no va de un extremo a otro. Si hablás con un uruguayo de derecha es una persona de centro, y pasa lo mismo con uno de izquierda.

-¿Qué proyectos tiene para este año?

-Este año tenemos dos objetivos: por una lado, la entrada al BtC directamente relacionada a la asociación con Vitalis. Vamos a invertir más en NutriCo, la empresa de alimentos, vamos a ganar más participación.

El otro está relacionado a mayor integración en toda la cadena. Por ejemplo, la planta de Blueberries en Colombia ya la mudamos a la planta de Nutripharma. Las unimos. Buscamos no solo más integración operativa, sino también estratégica.

-¿Están buscando más inversores?

-Llevamos invertimos entre u$s11 y u$s 12 millones. Podríamos poner la empresa en break even el año que viene pero la idea es seguir invirtiendo. Y seguramente en 2025 hagamos nuestra serie A, con la idea de buscar unos u$s 10 millones, depende de varias cosas, pero sería aproximadamente ese monto.