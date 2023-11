Crearon una aceleradora gastronómica, manejan las cantinas de varios clubes de fútbol y tienen 30 proyectos

Hace seis años, Pedro ‘Peter' Díaz Flores cambió de rubro, vendió su fábrica de calzados y entró en un sector que lo apasionaba pero del cual no tenía mucho conocimiento: la gastronomía.

Pero la forma de entrar en el nuevo negocio fue muy ambiciosa. Buscó un socio, y no cualquier socio, sino un nombre conocido del fútbol, un jugador que tras dejar la cancha se volcó al real estate. Y con Damián Manusovich crearon hace un año y medio, Abridor, una aceleradora gastronómica que hoy tiene 30 proyectos ya funcionando 28 en obra con u$s 4 millones ya concretados y una inversión proyectada de u$s 6 millones , solo en la propuesta gastronómica.

Hoy, el emprendimiento tiene dos grandes áreas en las que quiere jugar fuerte: el retail y la gestión y management de centros comerciales.



Ambas unidades se financian con un pool de inversores que convierten a Abridor e una verdadera aceleradora gastronómica. Hoy ya son 25 las personas que apuestan a los proyecto de la firma.

En el retail, con 20 marcas en la calle que incluyen también la fabricación, Abridor fue el responsable de volver a poner en valor la confitería El Águila, en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires -ex Jardín Zoológico-Hoy abierta como un restaurante de 300 cubiertos, la emblemática casona de 1905 que es Monumento Histórico, llegó a tener 4500 personas en lista de espera para probar los platos del chef Julián Gallende.

"Fue el primer proyecto que encaramos y tuvimos 1 año y 3 meses de obra", contó a El Cronista Díaz Flores, quien señaló que tienen la concesión del lugar por 15 años.



Pedro Díaz Flores dejó la indumentaria para emprender en la gastronomía

Sin embargo, a pesar de haber sido el primer proyecto de la aceleradora, hoy se suma a panaderías, pizzerías, cafés, bares e incluso rotiserías y un roof top que está en obras en el corazón del microcentro porteño. "Cenit será un restaurante y bar de dos pisos con vista a las cúpulas del centro de la Ciudad y a Puerto Madero. En el piso 16 estará el VIP, mientras que en el 15, el salón tendrá un estilo clásico neoyorkino", detalló.

Además, el grupo tiene la concesión de la cantina de Excursionistas, René -buffet de día y cantidad de noche-; la de All Boys, Vitalicio; y la de River, Buffet Campeón. En breve también inaugurarán el restaurante del Museo de River que estará abierto al público y no solo a los socios. "Glorias, como se llamará, para a ser un sport bar, un estilo de Hard Rock Café, pero de River", detalló Díaz Flores, quien es fanático del rojo y blanco.

"Vimos el éxito de la cantina de Atlanta, Bohemios, y quisimos replicar eso dándole además sofisticación desde la arquitectura, aunque mantenemos el estilo bodegón con porciones grandes y buenos precios", detalló el empresario.

En este mismo sentido, el grupo firmó un acuerdo con el Banco Santander para hacerse cargo de los Work Café, los espacios que la entidad financiera está transformando dentro de las sucursales. Hoy ya operan tres.

Uno de los grandes valores agregados que -según Díaz Flores- tiene Abridor es su equipo de diseño. "No tercerizamos nada" , aseguró. Así, un grupo de arquitectos, diseñadores, diseñadores industriales, interioristas se encargan desde la ambientación del lugar, la creación de la marca hasta los uniformes.

La marca más reciente y que no está relacionada con la gastronomía, pero sí con la ambientación es un almacén de plantas, como ello la definen. "Leontinas es un micro vivero urbano de plantas de interior que nació por el auge de la decoración en los últimos años y porque no había grandes retails de plantas", explicó.

La panadería y cafeterías gluten free, La Unión, con planes de abrir 10 locales en 2024

El negocio ya tiene dos locales propios, uno en San Isidro y otro en Palermo y un invernadero en Zona Oeste y, además, apuestan a ser fuertes en e-commerce, con un buen sistema de entrega.

" Buenos Aires venía muy atrás en gastronomía y, en el último tiempo vive un boom porque, entre la pandemia y la inflación, la gente vuelca sus pesos a las experiencias", comenzó a explicar el empresario el timing de la creación de la empresa. Y continuó: "Algunos ven una burbuja, pero nosotros creemos que todavía hay mucho por hacer desde la oferta ".

La variada oferta de Abridor

La Unión es una panadería gluten free que además cuenta con un centro de distribución. Hoy ya tiene seis puntos de venta -uno propio del grupo y los demás franquicias- y hay dos en obra. Para el año que viene el objetivo es abrir 10 locales más. "Ya tenemos zonas seteadas", aseguró el empresario.

Villa Fábrica de Pan también es una panadería y además confitería y es justamente donde producen para otros de los proyectos.

Ruiz, por su lado, es una "rotisería cool", como la define su creador. "La rotisería es un concepto arraigado en las costumbres de los porteños. La gente no tiene mucho tiempo para cocinar pero quiere comer bien y hoy existen muy pocas", señaló Díaz Flores, quien asegura que para escalar este formato necesitan un centro de producción. Por ahora tiene un local propio en Núñez, pero el plan para 2024 es llegar a los 20 a través de franquicias. También cuentan en su propuesta con Ánimo, una rotisería pero para niños.

Ruiz busca revalorizar las rotiserías

El mundo de las pizzerías lo cubren con Pontoni, un lugar chico en Palermo que ofrece pizza napolitana pero con identidad porteña y una buena carta de vinos.

Además, el portafolio de la aceleradora gastronómica se completa con el restaurante de comida mexicana, Baja América y Margen, un sud restaurante; Diviiino, un bar de espumantes.

Cómo es la gestión de centros comerciales

La otra pata del Abridor, que el día a día está a cargo de Damián Manusovich, tiene que ver con el management de centros comerciales, con foco en aquellas zonas poco desarrolladas.

Hoy, la empresa ya tiene a cargo la gestión de Ruta Puerto, el paseo comercial y gastronómico en Distrito Quartier, en Retiro; Pride, un centro comercial que se inauguró hace poco en Canning y Puertos Escobar.

"Nosotros nos encargamos de hacer la curaduría de las marcas que sean atractivas para cada lugar y, además, con nuestro equipo de diseño le damos una identidad a cada espacio . De esta forma, logramos que la renta de los locales performen mejor", explicó Díaz Flores, quien señaló, además, que Abridor tracciona.

En Ruta Puerto, el primero de los paseos que la empresa se hizo cargo de la gestión, hay 22 locales. "La mitad ya está vendido", aseguró el empresario. Puerto escobar es más chicos y tiene solo 8 locaciones. "Es muy alto el potencial. Nuestra marca Unidos ya está allí", aseguró Díaz Flores.