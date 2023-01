Costa Esmeralda inspira nuevos barrios premium a metros del mar y de la ruta 11

Costa Esmeralda, el barrio privado lindero a Pinamar pero que pertenece al Partido de la Costa, ya tiene 18 años de vida. Sin embargo, su explosión se produjo en los últimos dos años como consecuencia de la pandemia. Hoy, el destino no solo compite con Cariló, sino que potenció nuevos barrios cerrados a metros del mar y a la vera de la ruta 11.

Pinamar y las zonas aledañas se convirtieron en uno de los destinos más elegidos en pandemia para vivir los 365 días del año. Costa Esmeralda tuvo un boom de demanda, pero potenció otros barrios cercanos como Northbeach y Villarobles.

Es la zona que más creció en los últimos 20 años y hoy se consiguen los mejores precios

A sólo 14 kilómetros de Pinamar y solo 4 minutos en auto de Costa Esmeralda pero dentro del partido de La Costa, se ubica Northbeach, un barrio privado de edificios sobre una superficie de 274 hectáreas con 1,2 km de playas vírgenes, bosque y lagunas.

El proyecto, pensado para vivirlo todo el año, cuenta con seguridad privada 24 horas, área deportiva con club house, Golf, senderos verdes y todo el desarrollo urbano para brindar un entorno de servicios en convivencia con la naturaleza. Además la desarrolladora Cioffi, planea incorporar un centro comercial con acceso independiente con al menos 70 locales.

El desarrollo de lujo tiene seis edificios con vista al mar, cinco de ellos ya fueron entregados y solo está uno en etapa de construcción, exclusivo de dos ambientes, que está a punto de ser entregadas . "Solo quedan tres unidades en venta", explicaron desde Toribio Achával, inmobiliaria que comercializa el emprendimiento.

" Los departamentos terminados de dos dormitorios arrancan en un valor de u$s 416.000 con un promedio de 100 m2 cubiertos, balcón aterrazado y cochera", remarcaron desde la inmobiliaria. Mientras que los lotes que van desde los 1000 y 2400 metros cuadrados tienen un precio que van desde los u$s 50 por m2 y u$s 80 por m2.

El exclusivo barrio cerrado Northbeach que forma parte del Partido de la Costa

A pocos kilómetros, a solo 20 minutos de Pinamar, también sobresale Villarobles ubicado en el km 374 sobre la ruta Interbalnearia número 11.

Villarobles, que nació hace poco más de seis años, está desarrollado sobre un predio de 1000 hectáreas. El masterplan destaca siete barrios, cada uno de ellos con su sello distintivo, distribuidos en torno a la Avenida Parque de doble vía que actúa como red troncal de circulación.

El desarrollo que está en manos de Grupo 7 y lleva invertidos más de u$s 150 millones desde su inicio apunta a un perfil de público ABC1. De hecho hoy una casa de 350 m2 con seis ambientes, piscina y parque tiene un precio de venta de u$s 675.000. Mientras que un lote tiene un precio promedio de u$s 150.000.

Costa Esmeralda, se afianza

Ubicado en el kilómetro 380 de la ruta 11, Partido de la Costa, Costa Esmeralda es un emprendimiento junto al mar, lanzado en 2004 -desarrollado en conjunto por Eidico y JPU Desarrollos. Está integrado por 16 barrios, más de 2000 viviendas unifamiliares construidas, 700 en marcha y 140 departamentos con vista al Golf.

Costa Esmeralda sigue creciendo con nuevos barrios cerrados

El emprendimiento se extiende a lo largo de 3200 metros de costa, con 1000 hectáreas de bosques, médanos y plantaciones de pinos de diversas edades. También cuenta con un paseo comercial con restaurantes, bares, heladerías, casas de decoración, entre otros rubros.

"A fines de 2021, se anunció la cuarta etapa de Marítimo, con 70 lotes cercanos al mar de 1200 m2 promedio. Con este barrio, se completaron los 16 barrios incluidos en el masterplan de Costa Esmeralda", explicaron desde Eidico.

El valor de los lotes -al momento del lanzamiento- tenía un precio base de u$s 80.000, con valor cerrado y sin financiación. Y el mercado locativo es uno de los que más creció en el verano. Los precios para una quincena, en casas para 4 o 6 personas tienen un valor de u$s 4500.