Con un nivel récord, Pampa Energía fue el mayor generador eléctrico de 2024

Pampa Energía fue la empresa privada que más energía generó en 2024 . El grupo entregó 21.743.200 megawatts/hora (MWh) al sistema, a través de sus nueve centrales térmicas, tres hidroeléctricas y cinco parques eólicos. Esto representó el 15,3% del total nacional y un aumento del 4% respecto a 2023.

De esta manera, el holding que encabeza Marcelo Mindlin consolidó su liderazgo por séptimo año consecutivo como la mayor generadora privada de energía de la Argentina, según informó Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico









El incremento en la energía generadase debe, en parte, a la inauguración del Parque Eólico Pampa Energía VI en Bahía Blanca, con una capacidad de 140 Mw y unainversión de u$s 260 millones.

El grupo opera actualmente 5472 Mw de potencia, lo que refuerza su posición como la principal generadora privada de energía en el país desde 2018.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa, afirmó: "Este logro es resultado del trabajo de todo el negocio de generación de Pampa, que hace que nuestras plantas tengan altos índices de confiabilidad, eficiencia y disponibilidad".

"También es el resultado de las inversiones que realiza Pampa año tras año para sumar capacidad instalada", agregó.

La inauguración del Parque Eólico Pampa Energía VI impulsó el crecimiento de la compañía con 140 MW adicionales

Según el balance financiero más reciente, que abarca hasta el tercer trimestre de 2024, Pampa Energía reportó ingresos por u$s 540 millones y una ganancia neta de u$s 146 millones. En el mismo período de 2023, los ingresos fueron de u$s 475 millones y el resultado neto de u$s 153 millones.

Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía acumuló una facturación de u$s 1.441 millones, y superó los u$s 1.370 millones registrados en 2023. Al cierre del ejercicio, Pampa Energía reportó un beneficio de u$s 513 millones, frente a los u$s 458 millones obtenidos en el mismo período de 2023.

En cuanto a la producción de gas, Pampa Energía alcanzó un promedio de 14 millones de metros cúbicos diarios durante el tercer trimestre, lo que representó un incremento del 8% en comparación con el mismo trimestre de 2023.

En el sector eléctrico, Pampa Energía aumentó su generación en un 19%, a pesar de una caída del 3% en la generación eléctrica a nivel nacional.

Finalmente, la empresa destacó en su último balance contable el fortalecimiento de su posición financiera, con una deuda neta de u$s 539 millones, el nivel más bajo en ocho años. Además, el ratio neto se ubicó en 0,8x.