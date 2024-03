Cómo comprar un 0 km de cualquier marca a precio real, financiado y todo on line

Con un amplio muestrario de 'precios reales' de autos (no 'de lista'), opciones de financiación y recomendaciones personalizadas; acaba de lanzarse una nueva mega plataforma de venta de vehículos en Argentina. Se llama Brum, tiene al Banco Macro como main sponsor y promete cambiar completamente la forma de buscar y comprar autos en el país.

El lanzamiento formal se realizó ayer en la Torre Macro con la presencia de importantes referentes de la industria, donde Gustavo Manriquez, Gerente General del Banco Macro, dijo que para la entidad "es muy importante apoyar todo nuevo emprendimiento que mejore la experiencia del cliente" y José Luis Denari -director y co-funder de Brum- explicó que los detalles de cómo funciona la plataforma.

Según explicaron los responsables de Brum, el sitio está diseñado exclusivamente para trabajar con concesionarios oficiales previamente calificados por su nivel de atención.

Cómo funciona Brum

-Los usuarios pueden explorar una amplia selección de vehículos disponibles en los concesionarios oficiales elegidos de todo el país.

-A través de la comparativa de vehículos, se puede comparar características clave de diferentes autos para encontrar el adecuado según las necesidades y poder adquisitivo .

-Con información detallada y la opinión experta de José Luis Denari, los usuarios pueden obtener respuestas a todas sus preguntas antes de tomar una decisión .

-Una vez que han encontrado el vehículo perfecto, Brum facilita la conexión directa con el concesionario oficial para agilizar el proceso de compra a través de distintos medios de contacto online .

-Para los que deseen avanzar en la compra, a través de una reserva de $100.000 queda automáticamente reservada la unidad O km. y en menos de 48hs. hábiles el concesionario lo contactara para cerrar la operación.



- Los usuarios están respaldados durante todo el proceso de compra.

-Los concesionarios asociados con brum solo pueden exhibir vehículos que tengan en stock , asegurando que los usuarios encuentren lo que están buscando y no simples publicaciones.

-Los usuarios pueden estar seguros en que los precios exhibidos son los finales y están relacionados a un chasis especifico.

-Acerca a los usuarios distintas opciones de financiación para cada vehículo, brindando flexibilidad y comodidad en el proceso de compra.

-Se publican ofertas exclusivas a precios promocionales.

Denari contó como surgió la idea de crear Brum: "En pandemia, todos mis conocidos y no tanto me consultaban acerca de qué auto debían comprarse, cuál era el mejor precio/calidad y dónde podían ver los precios y catálogos. Ahí fue cuando "se me prendió la lamparita". Ideamos un recomendador de vehículos que trabaja en base a un algoritmo de preferencias donde a través de filtros el sitio te arroja cuál sería el auto ideal para vos en función a tus preferencias de seguridad, tecnología, consumo promedio, diseño, entre otros".

En Octubre del 2023, se había lanzado Tormo, el recomendador de autos que Denari ideo con el agregado de que todos los vehículos cuentan con los precios lista de cada modelo y versión de todas las marcas, lo cual Denari destaco como el punto de partida de brum. "Esto explotó, la gente no paraba de decirnos que esos no eran los precios transaccionales con lo cual decidimos agregar el precio transaccional y las concesionarias nos contactaban para aparecer en la sección de oportunidades encontramos qué modelos están transaccionando por debajo de la lista de precio y los exhibimos. Esto fue el pie ideal para lanzar con todo brum".

En su lanzamiento online, brum ya cuenta con más de 20 concesionarios oficiales, con publicaciones de vehículos O km con entrega inmediata.

"Si bien el sitio ya esta online, el próximo lunes 18/3 es el día oficial de lanzamiento al público. A lo largo de estos días se irán sumando más concesionarios oficiales. Los primeros 5 meses la oferta será únicamente con concesionarios de Buenos Aires, luego tenemos un plan de crecimiento comercial en todo el país, buscamos sumar a todos los concesionarios que deseen estar, queremos ser federales y sobretodo, que la oferta llegue a todos los potenciales clientes de un Okm", detalló Denari.

Brian Anthony, gerente de bancas comerciales de Banco Macro, recordó que la reserva del auto que se quiere comprar, se puede pagar en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito del Banco Macro hasta el 30/06/2024.