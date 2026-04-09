La presencia de marcas de autos chinas en México se mantiene al alza, y están a punto de hacerce con el tercer lugar de participación de mercado, amenazando con rebasar a las empresas alemanas, pues ambas empatan en su market share en el primer trimestre de este año. Al interior de las marcas chinas, Geely destaca con el mayor crecimiento por volumen en el primer trimestre de este año. De acuerdo con datos del Inegi, en los primeros tres meses de este año, Geely colocó 10,783 unidades, lo que representó 3.7 veces más que el año pasado, o bien, 7,885 unidades adicionales a las del primer trimestre de 2025. Al considerar únicamente las ventas de marzo, la marca china vendió 4,219 unidades y rebasó a empresas como Ford, que colocó 4,130 vehículos nuevos en el mes de referencia. En menos de dos años, Geely ya logró consolidarse como la segunda marca china más vendida en el país, con una participación de mercado de 2.8%, solo por detrás de MG Motor, que en los primeros tres meses de este año colocó 14,504 unidades nuevas y un market share de 3.8%. En general, las marcas chinas ya tienen una mayor participación de mercado en el país que las coreanas, que engloban a Kia y Hyundai, ambas con más de una década de presencia en el país. En general, las empresas chinas ya representan 11.2% del mercado, incluso cuando BYD, una de las marcas más emblemáticas de ese país, no reporta sus ventas mensuales. Las empresas de ese país se ubicaron en el cuarto lugar de mayor participación de mercado en el país, por detrás de Japón, que lidera con creces (40.1%), Estados Unidos, con un market share de 21.5% y Alemania, que está a punto de perder el tercer lugar, al concentrar 11.2% del mercado, mismo porcentaje que las empresas de China. Las empresas chinas no solo pretenden vender más unidades en México, sino que ya tienen planes para iniciar su producción dentro del país. Actualmente, JAC, de la mano de Giant Motor, de Carlos Slim, produce sus autos en México desde hace siete años, mientras que empresas como GAC o MG Motor iniciarán su producción este año dentro del país. Otras empresas que quieren abrir plantas en México, son Geely y BYD, las dos marcas más vendidas de China, aunque todavía no tienen una fecha o una sede definida para iniciar su producción.