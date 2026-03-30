Es un hecho que la invasión de marcas automotrices chinas tiene un impacto en el mercado mexicano, pues nombres como MG Motors, BYD y Geely ya son parte importante del parque vehicular mexicano. Sin embargo, la consultora JD Power señala que las marcas chinas registraron un aumento en el nivel de evitación por parte de los compradores, pese a un alto interés en las pruebas de manejo. De acuerdo con el Estudio del Índice de Satisfacción de Ventas en México 2026, elaborado por la consultora, 52% de los compradores evita considerar al menos una marca y la evitación hacia las marcas chinas ha aumentado de forma significativa. “Entre quienes evitan una marca, el 46% evita específicamente marcas chinas —12 puntos porcentuales más que en 2025 —convirtiendo a los vehículos de origen chino en el único subgrupo que muestra un incremento en la evitación”, advierte el estudio. La principal razón para evitar las marcas chinas es la falta de confiabilidad, que registró 30% de las respuestas, a lo que se suma la reputación de la marca, con 24% del total. El tercer motivo para evitar las marcas chinas, son las calificaciones o reseñas de los autos, con un registro de 18%. Esto ocurre pese a que las empresas del país asiático lideran las frecuencias en las pruebas de manejo. Las marcas chinas se mantienen entre las más bajas en satisfacción de ventas, lo que indica que una ejecución sólida es más determinante que un alto nivel de interacción, advierte JD Power. El Índice de Satisfacción de Ventas en México 2026 detalló que la calificación promedio de satisfacción en el proceso de ventas en el país es de 888 puntos en las marcas de volumen. Al considerar las 19 marcas con mejor calificación, solo Geely supera el promedio nacional entre las marcas chinas que se venden en el país, con un puntaje de 889 puntos. Mientras tanto, empresas como BYD, JAC, Chirey y MG Motor tienen una calificación por debajo del promedio. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), hasta febrero de este año, MG Motor se mantiene como la marca china con más autos vendidos, con un total de 9,352 unidades, lo que la ubica en el octavo lugar con más ventas a nivel nacional. No obstante, MG es la marca con la peor evaluación en la satisfacción de ventas del estudio de JD Power, al obtener 868 puntos.