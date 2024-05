Bulgheroni volvió a elogiar a Milei y le mandó un mensaje al Senado por la Ley de Bases y el RIGI

Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE) y uno de los mayores empresarios de la Argentina, volvió a ratificar su fuerte apoyo al Gobierno de Javier Milei y, tal cual hizo un mes atrás, reiteró su pedido a que el Congreso apruebe las leyes que el Gobierno necesita, como la Ley de Bases, el proyecto que el Senado empezó a tratar esta semana.



" Estamos viviendo un cambio de rumbo, en el cual hay sectores económicos como la minería, la energía y la economía del conocimiento, que tendrán grandes oportunidades. Esto no será posible si el Congreso no sanciona las leyes necesarias que permitan las inversiones de largo plazo ", dijo Bulgheroni durante su discurso en el VI Foro Nacional de Energía que organiza LIDE Argentina, entidad que agrupa los CEOs, country managers y presidentes de 220 empresas con facturación superior a u$s 100 millones anuales (u$s 300 millones, si son filiales de multis).

El comentario de Bulgheroni, " un influyente del sector energético " -como se lo presentó en el evento-, se produjo en un momento crítico, en el que el Senado empezó a tratar la Ley de Bases, pilar legislativo del Gobierno de Milei. El proyecto tuvo media sanción en Diputados la semana pasada y la oposición -en particular, el kirchnerismo- amenaza con dificultar su aprobación, al menos, sin cambios. Esto impedirá uno de los objetivos del Presidente, que inicialmente ató la firma del Pacto de Mayo -la convocatoria que hizo a los gobernadores para el sábado 25, en Córdoba- a la sanción de la norma.

" El Gobierno del Presidente Javier Milei va por el buen camino. Es el primer presidente que veo, en 60 años de actividad, que tiene bien claro la problemática y las soluciones, y, también, la voluntad para hacerlo ", dijo Bulgheroni desde el atril, ante la atención de un centenar de ejecutivos de la industria energética convocados en el hotel Alvear. Entre ellos, también estaba su mujer, Bettina, designada el mes pasado como "embajadora de la marca país" por Cancillería.

Uno de los puntos críticos del proyecto oficialista, sobre el que más puso la lupa la oposición, es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con el que se buscan estimular desembolsos, fundamentalmente, en proyectos de infraestructura.

" Se necesitan inversiones de decenas de billones de dólares para que la Argentina desarrolle sus recursos. Importantes y urgentes inversiones en infraestructura para la exportación de petróleo; de gasoductos, para exportar gas natural a países vecinos; y la construcción de una o más plantas de licuefacción de gas para exportar más gas de Vaca Muerta al mundo, con los gasoductos que requieren también esos proyectos ", explicó Bulgheroni, quien resaltó la ventana de oportunidad abierta en el mercado global de gas natural licuado (GNL).

" Es necesario posicionar al país como un proveedor confiable de largo plazo. Para generar confianza, se requiere estabilidad. Reglas de juegos claras, un marco regulatorio y una macroeconomía estables, que aseguren costos razonables y previsibles, y elimine barreras burocráticas ", avanzó.

" La Argentina está necesitada de liberar mercados y de eliminar trabas que alejan a los inversores. El Presidente Milei ratificó el cambio cultural que le imprime a su gobierno. Esta nueva argentina es una tierra de oportunidades ", afirmó el titular de PAE, la principal petrolera privada del país.

No es la primera declaración de fuerte respaldo de Bulgheroni a Milei. Poco más de un mes atrás, lo había elogiado, con palabras similares, durante su participación en el IEFA Latam Forum, evento desarrollado en el Four Seasons que, horas más tarde, cerró el propio Presidente. "Está haciendo lo mejor que se puede hacer. Está yendo al fondo de las cosas, a lo que genera los problemas", aseveró.