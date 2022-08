Boom del turismo estético: se triplicó la demanda con precios tres veces más bajos

La disparada del dólar blue, tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, vuelve a situar a la Argentina como un país barato para los extranjeros. Hoy el turismo estético resurge y en los últimos dos meses se triplicó la demanda . La clave: precios bajos y médicos prestigiosos.

"Hoy en día, como consecuencia del salto del dólar, los tratamientos de belleza son hasta tres veces más baratos que en los países vecinos", explica Gastón Clemente, director médico de Iobella. Esto parece explicar el boom de demanda del último mes, sobre todo, de los países limítrofes.

Las vacaciones de invierno y la disparada del dólar blue que llegó a superar los $ 350 fueron el combo perfecto para que los extranjeros posen sus ojos en la Argentina.

" En los últimos tres meses llegó a triplicarse la demanda de tratamiento, sobre todo de aquellos no invasivos . Lo que acostumbran es viajar por cinco días o a lo sumo una semana y se hacen un combo de tratamientos. Luego el seguimiento se hace online, a través de zoom", indica el empresario.

Hoy el público que lidera la demanda es el brasileño seguido por el uruguayo. "No tenemos disponibilidad de acá a los próximos 30 días. Esperábamos que la demanda se viera en baja en las vacaciones, pero no fue así", agrega.

Antes de la pandemia, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) ubicaba a nuestro país en el top five de los destinos turísticos médicos de América Latina .

En 2019, arribaban al país alrededor de 1000 turistas médicos por mes. Las estadías promedio eran cuatro o cinco veces mayores a las del turismo convencional, entre tres y seis semanas. Eso se traducía en un ingreso anual de u$s 200 millones a u$s 250 millones en promedio.

Los centros de estética para tratamientos no invasivos, lo más demandado

"La Argentina es un polo de atracción para lo que es cirugía estética, sobre todo ahora por el cambio entre el dólar y el peso. Se suma además la inflación que hay tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que hace que en el resto del mundo los precios también sean más elevados", agrega por su parte Marcelo Di Maggio, cirujano miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Durante la pandemia la llegada de turistas fue nula como consecuencia del cierre de fronteras, pero eso parece ser parte del pasado. "La pandemia parece estar terminada. Eso hace que muchos extranjeros quieran viajar otra vez. La Argentina sigue ofreciendo calidad de servicios, los clínicas donde se hacen las cirugías y los tratamientos de estética son de primer nivel", agrega el especialista.

Hoy, el principal activo del sector son: la calidad del servicio, la calidad de los profesionales y los precios, hasta un 60% más baratos que en el mundo.

¿Cuáles son los tratamientos más demandados?

Los tratamientos más demandados son aquellos que no necesitan una recuperación larga ni varias sesiones. Encabezan la lista los tratamientos de belleza no invasiva.

"Hoy está de moda el full face, que es una combinación de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que se hacen para rejuvenecer y armonizar una cara. A nivel corporal, la lipoaspiración y la lipo remodelación tridimensional a nivel abdomen, eso combinado con el botox y la remodelación glútea", indica Di Maggio.

La mayoría de los turistas que vienen en busca de tratamientos estéticos llegan de Brasil y Uruguay

"Los rellenos y los botox que no necesitan recuperación hoy encabezan la demanda de aquellos turistas que llegan al país ", agrega por su parte Clemente.

Hoy una cirugía de mamas, otro de los más pedidos, tiene un precio promedio que arranca en los u$s 3000, pero varía según cada paciente.

El cepo en la industria

El 90% de los insumos que se utilizan en los tratamientos de belleza son importados. Eso genera importantes inconvenientes como consecuencia del nuevo cepo a las importaciones. A esto se suma además que las máquinas que se emplean y sus repuestos también provienen del exterior.

"Tratamos de subir los precios en torno a la inflación. Pero, claramente perdemos rentabilidad. Hoy se suma una gran complicación que tiene que ver con la falta de insumos en la industria", remarca Clemente.

Ante la suba del dólar y los vaivenes económicos muchos proveedores no querían vender sus productos. "La semana pasada hubo laboratorios que no entregaban insumos. Eso hace que los precios se disparen. Tratamos de contenerlos, pero no es fácil el panorama", agrega.

A esto se suma el mantenimiento necesario para las máquinas que se emplean en los tratamientos. "Si se rompe un equipo, en este contexto, es un dolor de cabeza", finaliza.