Con los 4439 patentamientos registrados en febrero, las marcas de autos que venden en el país los importadores y distribuidores oficiales tuvieron una participación de mercado superior al 10%, algo inédito en la historia del comercio automotor argentino. “De ese total, 3688 unidades corresponden a las 10 marcas con mayor volumen de ventas, lo que refleja el dinamismo del segmento de vehículos importados en la Argentina y la amplia diversidad de propuesas disponibles para los consumidores”, destacó la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa), la entidad que agrupa a estas empresas. La asociación remarcó que este hito “refleja el creciente peso de las marcas importadas dentro del sector automotor argentino”. En 2023, último año de cepo, el 67% de los autos vendidos en la Argentina fueron producidos en el país y el 27% provino de Brasil. Las marcas asociadas en Cidoa no llegaron a sumar 1 punto de participación. Esa situación se revirtió aceleradamente tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El Gobierno actual removió barreras arancelarias y cambiarias, y la apertura que tuvo el mercado automotor hizo que, en 2025, año con un crecimiento del 47% en ventas de 0 km, a 612.178 unidades, el los coches de producción nacional pasaran a representar el 48% de los patentamientos. Los importados de Brasil crecieron al 48% y los de otros orígenes -los Estados Unidos, México, Europa y Asia- alcanzaron el 12, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara). Otro factor gravitante fue el cupo de 50.000 unidades libres de arancel que habilitó el Gobierno para el ingreso de autos híbridos o eléctricos con valor FOB de hasta u$s 16.000. Eso estimuló el ingreso de muchas nuevas marcas al país, sobre todo, de origen chino. En ese contexto, las marcas de Cidoa treparon a alrededor de los 5 puntos de share el año pasado. De acuerdo con los números que difundió Cidoa, en febrero, la marca importada más vendida fue BYD, con 831 unidades, impulsada principalmente por la fuerte demanda de sus modelos eléctricos, explicó la cámara. Le siguieron la también china BAIC (674 unidades) y la coreana Hyundai (504). Completaron el ranking Chery (381), Haval (289), KIA (258), BMW (226), MG (191), Jetour (184) y Foton (168). “El desempeño del mes refleja una fuerte presencia de SUV, vehículos eléctricos y utilitarios, segmentos que continúan creciendo dentro del mercado argentino”, agregó el informe de Cidoa. Por modelo, los más vendidos de BYD fueron Song Pro (368 unidades), Dolphin Mini (338), Yuan Pro (98) y Atto (9, lanzado a fines de febrero). Los de BAIC fueron BJ30 (498), BAIC X55 (96), U5 Plus (33), X35 (23), EU5 (13) y BJ40 (11). En tanto, los de Hyundai fueron HB20 (316), Creta (116), HB20S (48), Tucson (13), Santa Fe (9) y Staria (2). “El análisis del ranking muestra que los SUV continúan liderando la preferencia del público, con modelos como BAIC BJ30, Chery Tiggo 7, Haval H6 y Jetour T1, entre los más demandados”, explicó el informe. “A su vez, se consolida el crecimiento de vehículos eléctricos, con BYD posicionándose como la marca con mayor volumen dentro de este segmento”, añadió. “Al mismo tiempo, el mercado mantiene una oferta diversa, que abarca desde vehículos urbanos y compactos, como el Hyundai HB20 o el MG3, hasta modelos premium y de alta gama, como los diferentes modelos de BMW”, amplió. “Este comportamiento reafirma el rol de Cidoa como un actor clave dentro del mercado automotor argentino, integrando marcas globales que aportan innovación, tecnología y una amplia variedad de propuestas para los consumidores”, finalizó la entidad, fundada en 1979 y que representa a más de 30 marcas internacionales que están en el país de la mano de empresas no afiliadas a Adefa, la cámara de las terminales.