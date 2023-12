AstraZeneca compra por u$s 1200 millones laboratorio chino para hacerse fuerte en oncología

AstraZeneca anunció este martes que comprará por u$s 1200 millones al laboratorio chino Gracell Biotechnologies. Con esta adquisición la farmacéutica anglo-sueca impulsa sus ambiciones en terapia celular y refuerza su presencia en China, el segundo mayor mercado farmacéutico del mundo.

AstraZeneca es uno de las mayores farmacéuticas en el gigante asiático, que representó el 13% de las ventas totales de la empresa en 2022. "La adquisición propuesta de Gracell complementará las capacidades existentes de AstraZeneca y las inversiones previas en terapia celular, donde hemos establecido nuestra presencia en CAR-T y terapias de receptores de células T en tumores sólidos", dijo Susan Galbraith, vicepresidenta de I+D en Oncología de AstraZeneca, en un comunicado.



CAR-T autólogo es una terapia celular creada mediante la reprogramación de las células T inmunitarias de un paciente, una parte clave de la respuesta inmunitaria del cuerpo, para atacar las células que causan enfermedades. La plataforma FasTCAR de Gracell mejora la aptitud de las células T y podría mejorar la eficacia del tratamiento en los pacientes.

La operación en efectivo, que añade varias terapias experimentales a la cartera de AstraZeneca, valora Gracell en u$s 2 por acción ordinaria, o u$s 10 por ADS de Gracell, más un derecho de valor contingente no negociable de u$s 0,30 por acción ordinaria, si se cumplen determinados hitos regulatorios.

Tras el anuncio, las acciones de Gracell, con sede en China, subieron un 65% en las operaciones previas a la apertura de la sesión en Estados Unidos.

AstraZeneca también adquirirá los equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo de Gracell, que ascendían a u$s 234,1 millones al 30 de septiembre de 2023.

Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2024, según el comunicado.

El mes pasado, AstraZeneca llegó a un acuerdo de licencia para una píldora experimental contra la obesidad de la china Eccogene, y en agosto anunció un contrato de fabricación con CanSino Biologics para su programa de vacunas con tecnología de ARN mensajero.

De hecho, el presidente ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, declaró a principios de año que había firmado tres acuerdos de licencia con empresas chinas.