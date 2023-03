Argentinos afectados por Viva Air ya no podrán ser reubicados gratis en vuelos de Avianca y otras aéreas: cuanto deberán pagar

Argentinos afectados por Viva Air ya no podrán ser reubicados gratis en vuelos de Avianca y otras aéreas. Las empresas anunciaron el fin de las ayudas económicas que se implementaron en el marco de la crisis de la low-cost que el 28 de febrero cesó sus operaciones por tiempo indeterminado y anticiparon que les cobrarán un extra a los pasajeros damnificados.

Al respecto, el ente regulador de la industria aerocomercial de Colombia, Aeronáutica Civil, informó que las aerolíneas que se solidarizaron con la causa y contribuyeron a los usuarios perjudicados hasta ahora sin costo alguno suspenderán esta medida y dispondrán de una 'tarifa de protección'.

En ese sentido, Avianca, la única compañía que ofreció vuelos entre la Argentina y Colombia tras la cancelación de los viajes de Viva, anunció que "en línea con la disposición de Aeronáutica Civil de iniciar una transición a la segunda fase de protección, ofrecerá dos alternativas a usuarios con tíckets confirmados o reservas emitidas por Viva".

En primer lugar, hasta este viernes, mantendrá vigente la posibilidad de reubicar sin costo y por orden de llegada a quienes cuenten con pasajes de Viva con fecha de viaje entre el 27 de febrero y el 17 de marzo. Para ello, los usuarios interesados deben acercarse a los aeropuertos el día que quieren tomar el vuelo o un día antes.

En segundo lugar, quienes deseen asegurarse un cupo podrán pagar la 'tarifa especial de protección' por trayecto. Esta alternativa aplica para vuelos a destinos dentro de Colombia e internacionales, como la Argentina. A partir del 17 de marzo y hasta el 9 de abril, será la única opción que tendrán los pasajeros que tenían reservas con Viva y quieran volar con Avianca. En este caso, deben llamar al Contact Center de Avianca y marcar la opción 6 o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos.

Desde que Viva Air suspendió sus vuelos, Avianca trasladó sin costo extra a 500 pasajeros desde y hacia la Argentina.

Cuánto les costará a pasajeros afectados por Viva volar con Avianca

En el caso de la Argentina, la asistencia de Avianca alcanza a los destinos a los que ya vuela esta aerolínea y que compartía con la aérea de bajo costo, que llegó al país en junio con la intención de llevar argentinos al Caribe y Miami: Viva ofrecía vuelos desde sus hubs de Medellín y Bogotá.

En ese sentido, Avianca fijó un precio final de u$s 385,1 por trayecto para la ruta que conecta Medellín con Buenos Aires y de u$s 389,2 para las operaciones con Bogotá. El primer importe se compone de u$s 250 de tarifa, u$s 69,8 de tasas aeroportuarias, u$s 47,5 de IVA y u$s 18 de tasa administrativa, una carga que aplica Colombia a tíckets nacionales e internacionales desde 2006. El segundo incluye u$s 250 de tarifa, u$s 73,9 de tasas aeroportuarias, u$s 47,5 de IVA y u$s 18 de tasa administrativa.

Desde que Viva canceló sus actividades, Avianca reubicó a 22.100 usuarios en 96 rutas, de los cuales 19.300 volaron en trayectos nacionales y 2800 en internacionales. A la fecha, operó 45 vuelos adicionales y destinó 56 counters exclusivos para los viajeros damnificados.



Avianca fijó un precio final de u$s 385,1 por trayecto para la ruta Medellín-Buenos Aires y de u$s 389,2 para los vuelos con Bogotá.

Ya trasladó sin costo extra a 500 pasajeros desde y hacia la Argentina, según informó en su último balance del "plan de protección para garantizar que los pasajeros lleguen a sus destinos de manera segura y lo más pronto posible".

Es la única empresa que hasta el momento hizo viajes de repatriación entre la Argentina y Colombia, pese a que Aeronáutica Civil instó a los operadores del sector a ofrecer todas las soluciones que estén a su alcance, ya que la crisis de Viva afecta a casi 730.000 personas que compraron pasajes para viajar con la low-cost durante estas fechas.

En el caso de Latam Airlines, el apoyo se limitó a pasajeros que tenían previsto volar con Viva entre Colombia y Perú, ya que la aerolínea de origen chileno actualmente no cuenta con rutas entre la Argentina y Colombia. Desde el 27 de febrero, reubicó a 3945 pasajeros, 3167 en rutas nacionales y 798 en internacionales.