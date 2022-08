Arden los neumáticos: empeora el conflicto con más paros y retrocesos en la negociación

Como ocurre sistemáticamente desde hace más de 100 días, volvió a fracasar una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y las empresas Pirelli, Bridgestone y Fate. La puja es por la revisión de la paritaria 2021-2022, que venció el 30 de junio, y acumula más de una veintena de paros que, sumados a posteriores bloqueos, ya redujeron en más del 50% la producción de las tres fábricas de cubiertas que hay en el país. Las gomas seguirán ardiendo: el gremio anunció nuevas medidas de fuerza para esta semana. Habrá interrupción general de actividades en las tres fábricas a un turno completo del jueves y otro del viernes (las plantas operan a tres).

Sin embargo, no son esos paros -que encienden sonidos de alerta en las automotrices- la mayor novedad de la frustrada reunión que hubo el martes en la cartera laboral.

Qué cambió de la oferta salarial

Hasta ahora, desde el 17 de mayo, cuando venció la conciliación obligatoria que había dictado Trabajo, no hubo negociación sino diálogo de sordos. Cada parte se mantuvo intransigente en sus posturas. Las empresas, con su oferta: un reajuste del 16% sobre el 50% acordado hace un año -es decir, un aumento total del 66%- y el pago de un bono para los operarios que trabajen efectivamente en fines de semana, sujeto a topes y a ciertos parámetros, como presentismo.

El Sutna rechaza ese pago extra y reclama el reconocimiento al 200% -es decir, el triple- de las horas extras trabajadas en fines de semana y para todos los empleados de las plantas. Es, literalmente, la bandera de sus protestas.

El conflicto, que seguía estancado en el mismo casillero, ayer se movió. Pero no precisamente para avanzar. Las empresas retiraron la oferta de pago de un bono trimestral por fin de semana y conservan en su propuesta sólo el 16% de reajuste de la paritaria que habían ofertado. Además, plantearon que, por los sucesivos rechazos del gremio a sus propuestas, y al amparo de la legislación laboral (leyes 14.250 y 23.546, y normativas complementarias), se deben rediscutir los actuales regímenes de trabajo y diseñar nuevos sistemas, que impliquen la discontinuación de los turnos en fines de semana.

Esos nuevos esquemas, agregaron, ya no regirían para toda la actividad sino que tienen que ser definidos e implementados en forma independiente por cada empresa. "Habiendo sido rechazas por la entidad sindical las propuestas oportunamente presentadas, y siendo que estas partes han manifesado su intención de revisar sus regímenes de trabajo, el ofrecimiento del bono trimestral pierde sentido", alegaron.

Las empresas pusieron otro tema sobre la mesa: la discusión de la paritaria que debería haber empezado a regir en julio. La anterior, por la que se detonó el conflicto, venció el 30 de junio. Las compañías remarcaron que la negociación salarial "necesariamente deberá desarrollarse en un marco de normalización plena de la actividad, paz social y retorno a los niveles de producción en todas las plantas previos al escenario de conflicto existente en la actualidad". Es decir, desactivar el conflicto actual.

La respuesta del sindicato

El Sutna rechazó todas las nuevas condiciones. Sobre todo, la eliminación de los turnos en fines de semana. Replicó: ahora, también exige que se eleve el porcentaje ofertado. "El alto nivel de inflación del período paritario julio 2021-junio 2022 marca con claridad que la propuesta de las empresas de 16 puntos porcentuales no produce un aumento del salario real, aun en un año de enormes ganancias, ya que no baja el atraso salarial, no sólo en la proporción de crecimiento de ganancias de las empresas, sino que no lo disminuye en forma perceptible de ninguna manera", alegó, según se lee en el acta de la audiencia del martes.



En tal sentido, el gremio que conduce Alejandro Crespo -hombre que abreva en la izquierda trotskista- exige dos puntos: subir el porcentaje que, hasta ahora, es del 16% nominal, "alcanzando un verdadero aumento del salario real que permita una negociación verdadera"; y dar una respuesta al pedido de un pago adicional por los fines de semana "que contemple una compensación igualitaria y lógica para todos los sistemas de trabajo, mientras se mantenga en vigencia la realización de este sacrificio extra".

" Esta contestación tiene varias presentaciones posibles, aun dentro de las que den respuesta real al pedido de los trabajadores y, por lo tanto, puedan ser estudiadas, valorizadas y eventualmente presentadas a los trabajadores ", señaló.

"Al ser dos los reclamos y, por lo tanto, dos las respuestas que deben realizar las empresas, la combinación de ambas también genera un área de negociación y de posible acuerdo ", afirmó.

Cuándo serán los nuevos paros

Pero esa ventana a un "posible acuerdo" parece muy lejana. La audiencia distó de la cordialidad -"amplio intercambio de opiniones", consigna el acta- y mantuvo, en general, la tónica de beligerancia creciente que ganó el conflicto, que además de los paros y bloqueos, incluye declaraciones cruzadas en medios y denuncias por distintos tipos de acciones ante la Justicia penal y las autoridades laborales .

De hecho, justificó las nuevas medidas de fuerza anunciadas para esta semana en la "continua intransigencia y mala fe de las patronales".

En tal sentido, las medidas son:

Paro total de actividades sin presencia en planta en Bridgestone (Llavallol) , el jueves , desde el inicio del turno tarde hasta el inicio del turno noche , y el viernes , desde el inicio de turno noche hasta inicio del turno mañana del sábado ;

, el , desde el , y el , desde el ; Paro total de actividades sin presencia en planta en Pirelli (Merlo) el jueves , desde el inicio del turno mañana hasta el inicio del turno tarde , y el viernes , desde el inicio del turno noche hasta inicio del turno mañana del sábado .

el , desde el , y el , desde el . Paro total de actividades sin presencia en planta en Fate (San Fernando) el jueves, desde el inicio del turno mañana hasta el inicio del turno tarde, y el viernes, desde el inicio del turno noche hasta el inicio del turno mañana.

Además, anunció la realización de asambleas en las tres plantas, de las que podrían derivar más medidas.

Trabajo, por su parte, convocó a una nueva audiencia: el miércoles 7, a las 11.30 de la mañana.