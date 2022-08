Alquileres sin tope: en provincia de Buenos Aires ya no se consiguen por menos de $ 47.000

La falta de stock, la alta demanda y la necesidad de espacios al aire libre con mayor conexión con la naturaleza generan precios realmente caros en los alquileres en provincia de Buenos Aires. Si bien, la suba sigue, en promedio, el ritmo de la inflación, ya no se consiguen departamentos de dos ambientes por menos de $ 47.000.

De acuerdo con un informe de Zonaprop en Zona Norte, donde la demanda se mantiene alta como consecuencia de la pandemia, el precio de alquiler de un departamento de dos ambientes subió un 3,7% en el mes.

En GBA Oeste y Sur este aumento es mayor, del 5,8% y por tercer mes consecutivo sube por encima del 5%. La acumulación en 2022 es de 37,4%, en los últimos 12 meses.



De esta forma, alquilar un departamento en Zona Norte de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) se ubica en $ 68.687 por mes, mientras que uno de tres ambientes de 70 m2 se alquila por $ 97.691.

La demanda en provincia de Buenos Aires creció por la pandemia

Por otro lado, en la Zona Oeste y Sur el costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de $ 47.272 al mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 63.961.

¿Cuáles son las zonas más caras?

Los barrios de Nordelta y Victoria son aquellos con la oferta más cara en el norte con un valor de $ 90.065 y $ 87.195 mensuales, respectivamente.

En el otro extremo, los precios más bajos se encuentran en José C. Paz Oeste ($ 44.386 por mes), José León Suárez ($ 44.508) y San Martín ($ 51.873).

Por su parte, en la zona oeste-sur, el barrio más caro para alquilar es Canning ($ 78.576 por mes) seguido por Ezeiza ($ 71.627) y Castelar ($ 56.153).

Por el contrario, los departamentos más económicos están en La Tablada ($ 36.486), Merlo ($ 39.648) y Lomas del Mirador con un valor de ($ 41.074).

Bajan los precios a la venta

Según los datos de Zonaprop, los precios medios de departamentos en venta continuaron con tendencia a la baja en julio, aunque la caída se desaceleró. En zona norte la depreciación mensual fue solo de 0,2%, aunque el valor viene en caída desde abril de 2019 y acumula un 1,4% de descenso en lo que va del año.

Por otro lado, en zona oeste y sur sucede lo mismo y este porcentaje es del 0,4% en julio. En 2022 el acumulado es de 2,7% por debajo del incremento de la inflación y de los costos de construcción en dólares.

Los countries de zona norte, los más buscados

Por ejemplo, un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la GBA Norte tiene un valor de u$s 111.429 y uno de tres ambientes y 70 m2 cuesta u$s 167.076.

La Lucila tiene el valor de metro cuadrado más caro con un promedio de u$s 3398. Le sigue Vicente López (u$s 3247) y Olivos (u$s 3037). Por el contrario, los barrios más accesibles son Parque San Miguel (u$s 788), José C. Paz Centro (u$s 1019) y Villa Libertad (u$s 1021).

Por su parte, en la zona oeste-sur el valor del metro cuadrado se ubica en u$s 1728. El costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de u$s 86.123 promedio, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 125.659.