Alquilar en Palermo o Nuñez ya cuesta $ 80.000: precios barrio por barrio

Alquilar un departamento es una verdadera odisea, no solo por lo engorroso que es hoy conseguir una unidad disponible, sino porque los precios alcanzan un nuevo récord de subida mes a mes. Hoy, un contrato de alquiler, para un dos ambientes en el barrio de Palermo o Núñez ya tiene un precio, que en promedio, llega a los $ 80.000 por mes, más que un salario mínimo y medio.

Según el último informe de Zonaprop, los precios en junio subieron un 7,2% y acumulan un alza en el primer semestre del año del 37,7%. dos puntos por encima de la inflación, que según datos del Indec fue del 35,8%.

El informe muestra que el alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica en promedio en la Ciudad de Buenos Aires en $ 64.581 por mes. Mientras que, en el caso de un tres ambientes, ese valor trepa a los $ 87.931 por mes.



Los precios barrio por barrio

Puerto Madero sigue liderando la lista de los barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 130.993 mensuales para un departamento de dos ambientes.

Lo curioso es que a la lista le siguen dos de los barrios más demandados: Palermo y Nuñez. El primero, con un promedio de $ 80.463 y el segundo de $ 75.457 por mes.

La suba de precios en esta zona tiene una explicación muy sencilla: la demanda es muy alta pero la oferta es muy limitada. De hecho, según los inmobiliarios de la zona, hoy hay lista de espera para conseguir un alquiler.



Palermo ya es uno de los barrios más caros para alquilar

En un rango medio se ubican Villa Devoto ($ 63.428), Agronomía ($ 61.528) y Villa Pueyrredón ($ 59.371).

Mientras que los barrios más económicos para alquilar son: Liniers ($ 51.038), Mataderos ($ 51.343) y Floresta ($ 51.419).

Qué pasa con la compra-venta

Los datos de Zonaprop arrojaron que los precios de venta, en el primer semestre del año, bajaron un 3,3% y el valor del metro cuadrado se ubicó en u$s 2276 por metro cuadrado (m2).

La baja de precio en estos seis meses es mayormente impulsada por el nuevo stock en venta que ingresa con precios por debajo del promedio del stock preexistente en venta.

Astor San Telmo: la ex TGLT y el GCBA reciben el rechazo definitivo de la Justicia porteña



Oficinas: con precios bajos renace Catalinas y se convierte en la zona más demandada



En promedio, el valor de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s 98.089. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 118.764 y uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 169.257.

Con apenas 2500 operaciones de compra-venta por mes no sorprende que el precio de las propiedades continúe en baja. En promedio, en junio, los valores de publicación cayeron un 0,5% respecto al mes previo. Desde los máximos de 2019 los precios acumulan una caída del 18,7%.

Los departamentos usados y con muchos ambientes son aquellos que más bajaron sus precios en 2022.

Actualmente, el 85% de los barrios de CABA registra una disminución relevante de precios de publicación.



El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5569/m2), Palermo (u$s 2979/m2) y Belgrano (u$s 2835/m2).

Mientras que los barrios más económicos en la Ciudad son Lugano (u$s 1079/m2), Nueva Pompeya (u$s 1501/m2) y La Boca (u$s 1595/m2).