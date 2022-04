Aerolíneas Argentinas: qué dijo Pablo Ceriani sobre las inversiones extranjeras y la continuidad de la línea aérea de bandera

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, afirmó esta mañana en declaraciones radiales que "no es una posibilidad pensar en que no esté más la línea aérea de bandera" y señaló que "hay quienes están más preocupados por las inversiones extranjeras que por el desarrollo económico, social y productivo del país".

"Todos los gobernadores lo tienen en claro y saben que Aerolíneas Argentinas es el pilar. Pensar en que no esté más no es una posibilidad. Hay personas y dirigentes que piensan más en las inversiones extranjeras que en el desarrollo económico, social y productivo del país", señaló respecto de los dichos recientes de referentes políticos, como el ex presidente Mauricio Macri y el diputado nacional Javier Milei, que se expresaron sobre la idea de privatizar la empresa.



Más vuelos internacionales

Respecto de la reactivación de la industria tras el golpe que sufrió por la pandemia, en diálogo con Radio Provincia, el ejecutivo de Aerolíneas informó que "de a poco, se van reestableciendo los vuelos internacionales, dado que en un principio crecieron mucho los vuelos domésticos".

"La oferta internacional se está activando y nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante con Brasil, con cuatro vuelos semanales, además de retomar la ruta con Italia, con tres frecuencias semanales", señaló.

En su la regional de Aerolíneas, ya se encuentran operativos los vuelos a tres ciudades brasileñas, que se sumaron hace unas semanas. Así, la operadora de bandera volvió a conectar Buenos Aires con Brasilia, Curitiba y Porto Alegre, desde el Aeroparque Jorge Newbery. No volaba a Porto Alegre ni a Curitiba desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, mientras que la ruta con Brasilia había sido suspendida hace cuatro años.

En lo que respecta a las operaciones internacionales, la aérea confirmó recientemente también el regreso de los vuelos directos a Roma, desde el 2 de junio, entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional Fiumicino-Leonardo da Vinci.

Ceriani subrayó que "el tráfico aéreo es muy importante para un país tan grande como la Argentina y para las economías regionales". "Todas las operaciones durante la pandemia salieron muy bien y demostramos la importancia de la aerolínea de bandera al servicio del país".

En ese sentido, resaltó los esfuerzos que realizaron los empleados de Aerolíneas en medio de las restricciones. "Desde el comienzo del Covid-19, hubo un trabajo muy fuerte por parte de todos los colaboradores".

La vuelta del corredor atlántico

Este lunes, Aerolíneas presentó su corredor atlántico en Mar del Plata. Como publicó El Cronista, reanudará las actividades en estas rutas que se interrumpieron con el brote del coronavirus.

El coredor tendrá tres frecuencias por semana desde el 4 de julio. Los vuelos partirán desde el aeropuerto metropolitano los lunes, miércoles y viernes rumbo a Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. En el sentido inverso, la aerolínea realizará operaciones los martes, jueves y sábados.

Al respecto, Ceriani explicó que el corredor "era muy pedido por el sector". "Hará todo el recorrido por el océano Atlántico, facilitando el tráfico corporativo, ya que tiene que ver con los sectores productivos. Tiene una impronta federal y va a servir para el desarrollo turístico y de negocios de todas las ciudades que lo integran", detalló.

"Estamos muy contentos con el crecimiento de la oferta de Argentinas y las posibilidades de viajes sin que los pasajeros tengan que pasar por la Ciudad de Buenos Aires para volar por el país. Los índices de ocupación de los aviones están muy altos", concluyó.