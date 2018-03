Newsan fabricará en el país productos de la marca española Fagor

La empresa argentina Newsan cerró un acuerdo con la marca española Fagor para fabricarle productos de línea blanca en la Argentina, además de importar y vender sus artículos en el país, en Uruguay y Chile.

Newsan, conocida por fabricar productos bajo marcas como Noblex, Atma, Sanyo, Philco y más recientemente Siam, informó que el acuerdo con Fagor, líder del mercado de línea blanca en Europa, representa una alianza estratégica por la cual prevén facturar más de u$s 20 millones en los primeros 12 meses de operación.

"Vamos a vender productos nacionales de Fagor, que empezaremos a fabricar en nuestras plantas, y a importar algunos otros que tengan alguna especificidad especial. Prevemos lanzar artículos de Fagor a partir del segundo semestre", precisó Marcelo Romeo, gerente de Marketing y Comunicaciones de Newsan.

La empresa planea comenzar por fabricar heladeras y lavarropas en su planta de línea blanca de Avellaneda, donde producen desde 2014 la marca Siam. Pero prevé además sumar luego lavavajillas, lavasecarropas y termotanques. También hará pequeños electrodomésticos en su fábrica de la localidad bonaerense de Campana, donde ya produce esos artículos para su marca Atma; y aires acondicionados en una de sus plantas de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Por el momento, la empresa no precisó una cifra de inversión estimada para este proyecto, por estar bajo análisis.

"Es un proceso a mediano plazo, desde el segundo semestre. Hace tiempo que la marca no tiene continuidad en la Argentina. En esta primera etapa queremos darle visibilidad y difusión", explicó. "Nuestro fuerte siempre fue electrónica de consumo. Ingresamos fuerte en línea blanca con Siam, la idea es que Fagor sea complementaria, que complete la oferta. En televisión, por ejemplo, tenemos cuatro marcas", agregó Romeo. Fagor y Siam compiten en el segmento medio y alto de sus categorías. Fagor dejó el país en 2003, tras la fuerte crisis de 2001, y desde entonces su presencia en el mercado local no tuvo demasiada continuidad.

El ejecutivo destacó que durante 2015 lograron captar con Siam el 16% del mercado de heladeras, un dato no menor si se tiene en cuenta que la marca fue relanzada en mayo de 2014, tras muchos años fuera del mercado. Ya en 2015 se fabricaron 115.000 heladeras Siam, con una facturación cercana a u$s 70 millones.

La empresa acaba de abrir además oficinas comerciales en Chile y Uruguay, donde venderá Fagor como representante de la española, mientras que la coordinación se realizará desde la Argentina. "Es nuestro primer paso para regionalizar la operación de Newsan en América latina, ya estamos levantando pedidos de productos. Mientras en la Argentina prevemos facturar u$s 20 millones en 12 12 meses, en Chile estimamos u$s 7 millones y en Uruguay, u$s 2 millones", precisó Romeo.

Newsan cuenta con más de 5.000 empleados en ocho plantas y tres centros logísticos en Tierra del Fuego y Buenos Aires.