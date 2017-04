Lucio Fontana, el artista argentino de mayor relevancia mundial

Hoy se inaugura una muestra muy interesante del artista argentino con mayor fama internacional. Nacido en Rosario, Santa Fe, en 1899, de padres italianos y con una gran trayectoria en Italia donde lo consideran generalmente italiano aunque nació aquí.

Con tan sólo 6 años, viaja a Italia donde estudia en colegios de Milán. De regreso a Rosario, ya a los 15 años, trabaja en el taller de escultura funeraria que tenía su padre y que era el principal del país. Realiza varios viajes y sigue cursos en la Accademia di Brera con el famoso escultor Adolfo Wildt.

Luego, en 1931 realiza una exposición junto a su amigo Raúl Soldi en la Galería del Milione en Milán. Comienza a trabajar en cerámica y logra grandes resultados, incluso hace figuras de tamaño natural (180 cms. de altura) que son muy buscadas por coleccionistas y museos.

En la década del 40 retorna a la Argentina, donde realiza una exposición en Galería Müller y obtiene el Primer Premio del Salón Nacional y luego de siete años retorna a Milán.

Las obras de todo este tiempo son figurativas y varios ejemplos están en la muestra que debemos visitar.

En Rosario compartía estudio con Julio Vanzo y en Buenos Aires con Emilio Pettoruti. Ya en los años 50 inicia su serie de ‘tajos’ que lo marcará en su originalidad y en la búsqueda de tridimensionalidad en la pintura.

En la década del 60 comienzan sus grandes exposiciones retrospectivas y se convierte en el artista más conocido de Italia. Fallece en Varese en 1968 de un ataque al corazón, en la casa de sus abuelos que era también su estudio. Hoy su obra es muy demandada y sólo en la próxima semana se ofrecerán 15 de sus creaciones en subastas en Milán y en Tokio.

Recientemente, en la feria de Maastricht pude comprobar que era el artista mejor representado en el evento con 20 de sus obras en venta y en precios altísimos, tanto para las pinturas de tajos (cinco millones de euros), como cerámicas de un millón de euros.

También realizó muchas obras con agujeros en las telas y algunas de forma de huevo titulados Conciertos Espaciales o Fine di Dio que se han pagado hasta u$s 29 millones.

En los últimos años se han vendido 1000 pinturas y 800 esculturas sólo en remates. Es Londres el mercado más activo, pero en Milán es la figura indiscutida y hoy, internacionalmente, los remates de arte italiano siempre lo tienen como el más demandado.

Sus precios se han cuadriplicado en el siglo XXI, y una cerámica se ha pagado hasta u$s 1 millón, y una terracota otro tanto. Es el favorito de los grandes coleccionistas en todo el mundo y tiene una imagen internacional que no nos permite encasillarlo en una nacionalidad.

Las obras que se exponen en nuestro museo mayor, pertenecen a colecciones públicas de museos y también a la colección del Ministerio de Relaciones Exteriores, compras de Guido Di Tella quien era un fanático del artista. Fiesta completa en el Museo, verán a Xul Solar y a Lucio Fontana, no hay que perdérselas.