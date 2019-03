Los temores ante el Brexit llegaron al mercado de arte europeo

Gran Bretaña se consolidó como el segundo mercado de arte del mundo en los últimos años. Las principales galerías y casas de remate están muy activas allí y han superado al mercado chino.

Aunque el 44% del mercado se encuentra en Estados Unidos, siempre Londres tiene el atractivo de los mejores anticuarios y un renacer de galerías de arte contemporáneo. Como es costumbre a fines de febrero, Londres es la capital del mercado y sus subastas y exposiciones son las más importantes del mundo.

En cuatro ventas de arte moderno e impresionista, Sotheby's vendió u$s 130 millones. Con una pintura de Claude Monet que se vendió en u$s 36,5 millones, siendo el mayor valor para una pintura suya realizada en Venecia. Hay otras 4 vendidas en valores similares y no fue un precio muy alto, pero otras dos obras con temas de nenúfares no encontraron comprador debido a sus altas bases.

Muy bueno fue el precio de un atípico Egon Schiele de unas barcas que se vendió en u$s 14 millones, y era lo esperado la venta en u$s 8 millones de un típico Kandinsky. Muy buena fue la venta de un caballo de bronce de Edgar Degas que se había vendido en u$s 1,8 millones hace 4 años, ahora alcanzó los u$s 4 millones.

Mirá también YPF y Eurnekian invierten u$s 25 M para explorar shale gas en Santa Cruz El proyecto conjunto de la energética estatal y Compañía General de Combustibles reviste singular importancia ya que por primera vez se explorará el potencial de la formación Palermo Aike, el shale de la Cuenca Austral

Sotheby's no presentó ni cantidad ni gran calidad de lotes, esperando hacer una subasta más importante en el mes de mayo en Manhattan, y cuando presentó sus números de fin de año se notó un incremento en sus utilidades y eso llevó a una valorización del 10% de su acción en el mercado que le da a la empresa un valor de u$s 2000 millones y unos ingresos brutos que superan los u$s 900 millones con ventas estimadas en u$s 5000 millones y una fuerte suba en las ventas privadas que restan volumen a las ventas de las galerías de arte.

Christie's quiere aprovechar las ventajas impositivas que aún tiene Londres por su permanencia en la Unión Europea y llevó una venta extraordinaria con seis ventas inolvidables que recaudaron u$s 260 millones. La obra más cotizada fue una pequeña naturaleza muerta de Paul Cézanne de 38x46 cm que llegó a u$s 28 millones de venta. Hacía 40 años que no aparecía en el mercado.

El estupendo puerto puntillista de Paul Signac superó todos los récords y se vendió en u$s 25,6 millones, es una obra extraordinaria del autor y será difícil superar dicho récord. Otro tanto podemos decir del bellísimo paisaje con personajes de Gustave Caillebotte, que alcanzó los u$s 22 millones, olvidado por mucho tiempo. Ahora todos quieren tener obras de este mecenas y pintor fabuloso.

El suizo Félix Vallotton también crece en demanda y precios, y una pequeña escena callejera alcanzó los u$s 3 millones. Buen valor para la elegante dama del inolvidable Giovanni Boldini que se vendió en u$s 1,45 millones. El pequeño Degas, de origen sudamericano, superó todas las expectativas y se vendió en u$s 5,5 millones, luego de estar en la misma calificada familia durante 80 años.

Los dos remates de pinturas surrealistas fueron un éxito y la estrella sigue siendo René Magritte. En dos semanas se acaban los plazos para una salida acordada de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, los laboralistas se oponen a lo acordado por la primer ministra May, y gruesos nubarrones anuncian una dolorosa y controvertida salida.

Todos se lamentan del referéndum que los ha llevado a esto. Muchos operadores dejarán Londres como lugar de sus negocios y recalarán seguramente en Estados Unidos. Francia, el segundo mercado europeo, sólo representa el 6% del mercado de arte y no creo que absorba muchas operaciones.