Gran muestra de Joaquín Sorolla en la National Gallery de Londres

Luego de más de cien años, se realiza una exposición del genial maestro de la luz, Joaquín Sorolla (1863-1923), el más importante pintor español luego de Francisco de Goya y Pablo Picasso. La National Gallery de Londres le rinde tributo con una exposición de 60 de sus obras desde el lunes 18 de marzo. La misma se podrá disfrutar hasta el 7 de julio y luego en agosto continuará en Dublín, donde los irlandeses podrán acercarse a este gran artista de quien poco se sabe en Gran Bretaña.

Veinte de las obras provienen del Museo Sorolla de la Av. Martínez Campos, en Madrid, que atesora 500 de sus obras y más de 5.000 dibujos y las mismas se disfrutan en la Casa del Artista que tiene lindísimos jardines andaluces diseñados por el pintor. Otras veinte obras proceden de los museos del Prado, de Orsay, del Metropolitan de Nueva York, de La Habana y otras importantes instituciones, y la misma cantidad pertenecen a colecciones privadas como la de Plácido Arango o la de la propia bisnieta del artista, Blanca Pons Sorolla, quien es una gran experta de su obra y apasionada por difundirla en varios continentes. Blanca ha sido fundamental para realizar esta exposición, como también la recordada en el Museo del Prado que fue visitada por más de 400.000 personas.

Sorolla fue uno de los artistas más famosos al comienzo del siglo XX y el preferido de los compradores argentinos, que llegaron a adquirir más de 800 pinturas suyas y a encargar retratos enviando fotos al artista quien no disponía de tiempo para viajar a nuestro país. En el Museo Nacional hay más de una docena de sus obras de gran calidad. Incluso, luego de una exposición que realizó con 500 obras en la galería Georges Petit de París en 1906, la idea era enviar las que no se habían vendido a exposiciones en Nueva York, La Habana y Buenos Aires lo que desgraciadamente no se concretó.

La entrada a la exposición londinense cuesta u$s 20 y la visita a la Colección del Museo es gratuita, el mismo sistema que aquí, en nuestro Museo mayor, donde solamente se cobran u$s 2,5 de entrada a las exposiciones temporarias como la maravillosa de Turner. Sorolla vuelve a Londres donde realizó una exposición en Grafton Galleries en el barrio de Mayfair en 1908, donde recomendado por su amigo, el genial John Singer Sargent, expone 500 obras. Allí, lo presentaron como "El mayor pintor vivo del mundo", pero los galeristas no tuvieron éxito, incluso le demandaron 1000 libras para pagar sus pérdidas y también una comisión del 20% por las obras que estuvieron expuestas y no vendieron y que luego el artista vendió muy bien. Lo mejor de la exposición, además de las buenas críticas, fue la visita del americano Archer Milton Huntington quien adquirió tres obras y le ofreció al artista una exposición sin ningún gasto, ni comisión, en su institución Hispanic Society de Nueva York que se realizó 6 meses después y con 352 obras en la muestra, lo mismo hizo el mecenas años después con nuestro Cesáreo Bernaldo de Quirós. Las exposiciones duraban solamente cuatro semanas y la de Sorolla, en la Hispanic, fue visitada por 160.000 personas en ese breve tiempo (el último día fueron 30.000 visitantes pese a que el Museo está en Harlem) y se vendieron 20.000 catálogos de la misma. Luego continuaron la exposición en Buffalo y Boston. El artista se quedó en América durante cinco meses y realizó más de 30 retratos, entre ellos el del presidente Taft, quien nunca había posado y lo hizo en cinco sesiones. Este viaje le cambió la vida al maravilloso artista valenciano que vendió 195 obras por la suma de u$s 182.000 (u$s 5 millones de dólares de hoy), suma jamás recaudada por un artista al momento de las exposiciones. Con ese dinero es que Sorolla construyó su casa que hoy es su fabuloso Museo madrileño. Huntington compró 26 obras y una de ellas la pagó u$s 10.000 (u$s 270.000 de hoy), y el Metropolitan compró dos.

Hoy, hay tres obras de Sorolla que se han pagado más de u$s 5 millones en subastas (una de ellas está en Buenos Aires). El promedio de precio de las obras en 1909, eran u$s 26.000 dólares actuales. Actualmente, aunque sus valores no han aumentado en los últimos veinte años, su precio promedio está en los u$s 300.000.

Exposición imperdible que vale el viaje a Londres o a Dublín.